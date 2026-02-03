Разработчики смогут создавать персональные ИИ-навыки под свои задачи на платформе SourceCraft

Yandex B2B Tech запускает ИИ‑навыки для кодового ассистента SourceCraft Code Assistant. Теперь ИТ-специалисты смогут по кнопке задать инструкцию ИИ-агенту для выполнения профессиональной задачи. С помощью навыка можно собрать список изменений для нового релиза ПО, проверить код по правилам команды или подготовить отчёт о работе за неделю. Такой формат сокращает до половины ручных действий разработчика и ускоряет цикл разработки ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Навыки запускаются в чате с ИИ-агентом SourceCraft Code Assistant — достаточно выбрать сценарий из каталога. На платформе доступны навыки для автоматизации типовых задач разработчика: настройка правил проверки кода и политики веток репозитория, разметка задач по типам, подготовка сводки к планёрке, декомпозиция нечётко сформулированных требований. Разработчики могут адаптировать готовые навыки под свои процессы или создавать собственные и делиться ими с командой. Команда SourceCraft регулярно добавляет новые сценарии в каталог.

По оценкам McKinsey, до 30–40% времени разработчики тратят на повторяющиеся действия. С ИИ‑навыками эти шаги достаточно описать один раз как инструкцию, и дальше агент будет выполнять их автоматически вместо ручных действий разработчика.

«Мы хотим, чтобы ИИ-агент со временем стал полноценным цифровым коллегой: понимал контекст, работал по правилам команды и самостоятельно закрывал задачи. В будущем навыки будут срабатывать сами при определённых событиях: создали задачу — она сама разметилась, отправили код на проверку — он автоматически проверился по стандартам компании. Сценарии станут сложнее, появятся интеграции с внешними сервисами», – сказал руководитель платформы SourceCraft Дмитрий Иванов.