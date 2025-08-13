Разделы

SourceCraft усиливает поддержку опенсорс-сообщества

На платформе SourceCraft появились новые возможности для опенсорс‑разработчиков: расширенная система рейтингов репозиториев и награды для пользователей, а также программа грантовой поддержки опенсорс-проектов. SourceCraft предоставит интересным и важным проектам гранты на облачные технологии Yandex Cloud. Размер гранта — 600 тыс. руб., он выдается на год. Среди ключевых критериев: активность репозитория, актуальность и практическая польза проекта, а также понятный вектор развития. Подать заявку можно с 16 августа 2025 г.

Оценивать проекты будут эксперты «Яндекса». Дополнительно будет учитываться позиция в общем рейтинге на платформе SourceCraft. Новая интегральная система рейтингов позволяет пользователям оценивать репозитории по трехбалльной шкале. Алгоритм рейтинга учитывает не только количество голосов за проект, но и разную степень оценки репозитория.

цифровизация

Также появилась система индивидуальных наград для разработчиков. Она автоматически отслеживает активность пользователей — от публикации изменений в коде и выпусков релизов до проверок кода и участия в обсуждениях — и присуждает награды за достижения. Достижения разделены на категории «Работа с кодом», «Вклад в сообщество», «Освоение инструментов», «Подтвержденный опыт». Все награды видны в профиле разработчика — по ним можно составить представление о его индивидуальном вкладе в опенсорс. Визуализации наград создаются с помощью диффузионных моделей YandexART.

SourceCraft — платформа для командной работы и автоматизации разработки. Она поддерживает более 30 языков программирования, включает интеллектуальную навигацию, ИИ-помощника, систему управления задачами, автоматизации для CI/CD, простой хостинг статических сайтов и API для интеграции с внешними сервисами. Команда SourceCraft системно изучает потребности опенсорс‑сообщества: собирает обратную связь через публичную приемную, проводит исследования и анализирует сценарии использования, чтобы развивать платформу в соответствии с задачами и ожиданиями разработчиков.

