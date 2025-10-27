От курсов до вакансий: в каких города чаще всего интересуются вайб-кодингом

Аналитики «Яндекс Поиска» изучили динамику обезличенных запросов пользователей и выявили, как меняется интерес к вайб-кодингу на протяжении 2025 г. Вайб-кодинг — это программирование с помощью ИИ: человек в свободной форме описывает задачу, а нейросеть её выполняет, генерируя код. Исследование показало, что среди запросов встречается поиск информации об обучающих курсах и инструментах для такого способа программирования, а уровень активности запросов различается в зависимости от региона. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Активность запросов

Среди городов-миллионников Москва стала лидером по доле запросов про вайб-кодинг: в среднем пользователи в столице интересовались термином на 61% чаще жителей других городов. В тройку лидеров вошли также Санкт-Петербург и Казань, там пользователи искали информацию о вайб-кодинге на 49% и 30% больше соответственно.

Наименее популярным термин оказался в Волгограде, Челябинске и Уфе — жители этих городов искали в Поиске вайб-кодинг на 43%, 26% и 24% реже соответственно, чем в других городах-миллионниках.

Среди возрастных групп особенно увлечена поиском информации о вайб-кодинге молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Такие пользователи упоминают термин в 2,3 раза чаще, чем люди других возрастов. Интерес к теме особенно выражен среди мужчин — запросы о вайб-кодинге у них встречаются в 4,5 раза чаще, чем у женщин.

Как меняется интерес к вайб-кодингу

Первые запросы о вайб-кодинге появились в феврале 2025 г., когда термин получил массовое распространение в мире. Судя по запросам, весной интерес к теме продолжил расти, а пик популярности пришелся на август — доля запросов про вайб-кодинг за месяц выросла почти в два раза.

Почти три четверти запросов о вайб-кодинге носят общий характер. Пользователи спрашивают об этом методе программирования, а также вводят термин в поисковую строку — вероятно, с целью узнать его значение. Каждый десятый запрос приходится на поиск инструментов и сервисов для программирования. Например, пользователи интересуются платформами, приложениями и нейросетями для создания кода, такими как Cursor и SourceCraft Code Assistant.

Чуть реже пользователи спрашивают о способах обучения: интересуются книгами, подкастами, курсами и другими образовательными материалами по теме. Встречаются запросы про вакансии и заработок в сфере вайб-кодинга.

«Нейросети уже становятся естественными помощниками для разработчиков и меняют привычные процессы работы тех, кто умеет грамотно ими пользоваться. Написание кода в среднем занимает не больше 20% рабочего времени, остальное уходит на поиск информации, чтение и ревью кода, SRE‑сценарии, архитектурные решения, встречи и коммуникации. Мы уже сейчас можем ускорять решение этих задач с помощью нейросетей и последовательно движемся в этом направлении»‎, — сказал руководитель направления повышения продуктивности разработки с использованием ИИ в «Яндексе» Андрей Попов.