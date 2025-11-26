Получите все материалы CNews по ключевому слову
Экомобайл
Экомобайл — агрегатор услуг мобильной связи в России с 2002 года. Компания работает с ключевыми российскими операторами: МТС, МегаФон, Т2 и билайн. Пользователи могут сами формировать свой тариф, который может состоять в том числе из двух SIM-карт разных операторов связи. При этом счет для оплаты в личном кабинете приложения единый.
