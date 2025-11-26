Разделы

Экомобайл


Экомобайл — агрегатор услуг мобильной связи в России с 2002 года. Компания работает с ключевыми российскими операторами: МТС, МегаФон, Т2 и билайн. Пользователи могут сами формировать свой тариф, который может состоять в том числе из двух SIM-карт разных операторов связи. При этом счет для оплаты в личном кабинете приложения единый. 

СОБЫТИЯ

26.11.2025 Половина россиян хотят получать деньги назад за неиспользованный трафик 1
29.10.2025 После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50% 1
24.10.2025 Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера 1

