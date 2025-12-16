Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Yandex B2B Tech внедрила новые ИИ‑инструменты для работы с уязвимостями в коде и совместной разработки

Yandex B2B Tech расширила возможности платформы для разработки SourceCraft. Теперь ИИ-агент помогает разработчикам оценивать и выявлять уязвимости в коде и настраивать командную работу с репозиториями. Платформа станет удобнее и безопаснее не только для индивидуальных проектов в SourceCraft, но и для бизнес-задач. Обновления уже доступны всем пользователям бесплатно. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Безопасность кода

Специальная ИИ-система на базе SoureCraft Code Assistant проверяет безопасность кода и оформляет найденные уязвимости в карточки в SourceCraft. В каждой такой карточке подключается ИИ‑помощник SourceCraft Code Assistant: он оценивает, насколько уязвимость опасна, как злоумышленники могут ее использовать и предлагает безопасный фрагмент кода для исправления. С ИИ-агентом пользователи могут сократить время на анализ безопасности кода с часов до минут без привлечения профильных специалистов. Кроме того, на платформе появился центр контроля уязвимостей — интерактивные дашборды, которые показывают затронутые системы, наиболее распространенные типы уязвимостей и области с повышенными рисками.

Согласно отраслевым исследованиям, до 70% времени разработчиков уходит на разбор уведомлений сканеров уязвимостей и других систем безопасности, которые не требуют немедленных действий. При этом у 86% кодовых баз есть уязвимые компоненты, и в 81% случаев речь идет о высоких или критических рисках.

Инструменты для командной разработки

ИИ‑агент SourceCraft Code Assistant автоматически формирует краткое описание внесенных изменений в код, чтобы разработчики быстрее ориентировались в правках друг друга. Также теперь можно фиксировать состав версий ПО и отслеживать их готовность. Это улучшает прозрачность разработки и координацию между командами.

«В организациях сотни разработчиков, десятки команд, тысячи репозиториев — здесь нужна прозрачность рисков на уровне всего бизнеса, координация между командами и управляемый доступ к коду и инфраструктуре. Мы планируем расширять SourceCraft именно в этом направлении. В будущем добавим мультиагентность — ИИ-помощники будут понимать контекст всей организации, помогать разным командам координироваться, показывать руководителям, где уязвимости влияют на бизнес-процессы», – отметил руководитель платформы SourceCraft Дмитрий Иванов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Обзор: Wi-Fi для бизнеса 2025

Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще