Yandex B2B Tech открыла бизнесу возможность создавать рассуждающих ИИ-агентов

Yandex B2B Tech представила большое обновление Yandex AI Studio — платформы для разработки ИИ-приложений. Теперь с её помощью бизнес может создавать рассуждающих агентов, способных последовательно выполнять сложные поручения. На платформе появились новые инструменты для обеспечения безопасности: например, можно настроить агента так, чтобы он передавал данные в облачную модель по корпоративной сети и без логирования запросов. Использование ИИ-агентов а в ряде сценариев станет в 4 и более раз дешевле за счет новой модели тарификации.

Yandex AI Studio предоставила бизнесу возможность создавать ИИ-агентов с использованием модели DeepSeek-V3.2. Среди её преимуществ — улучшенные навыки рассуждения: она способна удерживать длинный контекст и делать последовательные выводы. Кроме того, ИИ-агенты на её основе могут одновременно думать и работать с внешними приложениями — это значительно повышает скорость ответов.

Рассуждающие агенты хорошо подходят для выполнения сложных многосоставных задач. Например, они могут сравнить тендерные предложения поставщиков или помочь в разборе технических инцидентов. Ещё одна сфера их применения — работа с кодом: им можно поручить запустить автотесты, создать репозиторий, развернуть из него приложения и многое другое. Новая модель уже вошла в ансамбль нейросетей, которые использует SourceCraft Code Assistant — ассистент, встроенный в созданную «Яндексом» платформу для разработки SourceCraft.

Использовать DeepSeek-V3.2 на облачной платформе зачастую проще, дешевле и безопаснее, чем разворачивать инфраструктуру самостоятельно. Yandex AI Studio адаптирована под специфику требований бизнеса, в том числе крупного: обработка данных с помощью генеративных моделей происходит в России, при этом платформа отвечает отечественным и международным стандартам безопасности.

Крупному бизнесу, например, банкам и промышленным компаниям, Yandex AI Studio предложила инструменты, которые позволяют работать с искусственным интеллектом в облаке с соблюдением специфических требований к информационной безопасности.

В частности, к Yandex AI Studio теперь можно подключаться по выделенному безопасному соединению. Это позволяет использовать ИИ-агентов внутри корпоративной сети, без выхода в интернет. Запросы никак не логируются, а значит, вся информация остаётся внутри компании.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Yandex AI Studio стала полностью доступна в формате on-premises. Клиенты получили возможность развернуть платформу на своей инфраструктуре или работать с нейросетями по гибридной модели: обрабатывать конфиденциальные данные внутри компании, а часть ресурсозатратных ИИ-задач решать в облаке — через безопасное соединение. Такой подход уже использует одна из крупнейших промышленный компаний и российский банк.

Yandex AI Studio добавит два новых вида токенов. Первый — кешированные токены: для случаев, когда часть информации используется повторно. Второй — токены инструментов: для случаев, когда данные передаются в модель в результате вызова внешних сервисов и приложений. Теперь отследить, из чего складывается цена, будет проще, а клиенты получат возможность оптимизировать затраты на объемных запросах – например, с использованием файлового или веб-поиска. Для ряда нейросетей токены инструментов и кэширования обойдутся в 4 раза дешевле входящих и исходящих токенов.

«Мы не только добавили в Yandex AI Studio новые возможности, но и доработали всю инфраструктуру платформы. Теперь она лучше работает с длинным контекстом, поддерживает многошаговость и учитывает повторные обращения к модели. Всё это обеспечивает быструю и бесперебойную работу ИИ-агентов даже при высоких нагрузках. Обновлённая инфраструктура и новые тарифы позволят бизнесам значительно сократить конечную стоимость использования ИИ-агентов. По нашим оценкам, в ряде сценариев расходы можно снизить в 4 раза и больше», — сказал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

Yandex AI Studio предоставляет доступ более чем к 30 генеративным моделям — как опенсорсным, так и разработанным в «Яндексе», а также к инструментам для разработки ИИ-приложений и готовым ИИ-решениям. В IV квартале 2025 г. потребление токенов через API на платформе превысило 150 млрд.

