Yandex B2B Tech: разработчики стали чаще использовать ИИ-агента в разработке

Yandex B2B Tech отмечает рост использования ИИ-агента при разработке ПО на платформе SourceCraft: за последний квартал потребление среди разработчиков выросло на 50%. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В SourceCraft доступны два режима работы с ИИ: ассистент помогает в написании и исправлении кода, а агент берет на себя полный цикл задач — от создания репозитория до развертывания продукта в облаке. При этом все чаще специалисты переходят на агентский режим: 60% разработчиков используют ИИ-агента для генерации и рефакторинга кода, 15% — для проектирования архитектуры, и еще 15% — для поиска информации в базах знаний.

В отличие от кодовых ассистентов, ИИ-агенты могут брать на себя больше задач разработки и выполнять их автономно. Агенты умеют проектировать архитектуру ПО, запускать автотесты, редактировать файлы, настраивать интеграции с минимальным вмешательством разработчика. Это позволяет командам разработки делегировать рутину и фокусироваться на стратегических задачах при запуске ИТ-продукта.

Cогласно исследованиям McKinsey, ИИ‑агенты становятся частью стандартного инженерного процесса, выполняя 30–50% рутинных задач в большинстве корпоративных команд. По данным исследования Yandex B2B Tech и ИТМО, более 60% ИТ-специалистов ожидают, что благодаря автоматизации рутинных циклов с помощью ИИ-инструментов им удастся перераспределять время на стратегические задачи и разработку новых функций. По оценкам, внедрение автономных ИИ-агентов помогает экономить $15–30 тыс. на одного разработчика ежегодно, а для команды из 1000 специалистов — до $30 млн в год. Для организации с командой в 1000 программистов это $15–30 млн ежегодно. По данным Google Cloud/DORA, 80% разработчиков отмечают рост продуктивности, а 59% — улучшение качества кода.

«Следующий этап развития нашей платформы — дать инженерам больше контроля над взаимодействием с искусственным интеллектом, контекстом, сложными запросами и безопасностью данных. В будущем разработчик сможет создавать собственные сценарии автоматизации: например, задать правила, чтобы агент сам помечал срочные задачи или проводил проверку только для тех изменений в коде, где это особенно важно», — сказал руководитель платформы SourceCraft Дмитрий Иванов.

Для того, чтобы разработчики могли поручить ИИ-агенту больше сложных задач, SourceCraft увеличивает лимиты в 2,5 раза — теперь доступно до 1000 операций в неделю.

