«Яндекс» показал первую демо-версию своей платформы для разработки ИТ-продуктов SourceCraft

«Яндекс» представил прототип своей платформы для разработки программных продуктов SourceCraft и показал первую версию ее интерфейса. Компания предоставит доступ внешним пользователям в 2025 г. Уже сейчас можно записаться в лист ожидания, чтобы узнать о возможностях тестирования продукта заранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На SourceCraft разработчики смогут создавать исходный код, управлять его версиями, тестировать, собирать, развертывать и сопровождать ИТ-проекты. Помимо инструментов хранения и ревью кода в SourceCraft добавят функции для непрерывной интеграции и развертывания ИТ-проектов, безопасной разработки, аудита, логгинга, мониторинга и трейсинга.

«У «Яндекса» большой опыт в разработке программных продуктов. В SourceCraft мы делаем удобную и гибкую среду, которая будет соответствовать и нашим стандартам качества, и требованиям рынка. На платформе будет доступна интеграция с Yandex Cloud и другими уникальными ИТ-продуктами компании. Мы надеемся, что тысячи клиентов смогут ускорить разработку цифровых продуктов за счет удобства инструментов разработки и интеграций», — сказал Дмитрий Иванов, руководитель платформы SourceCraft.

Первым компонентом платформы станет сервис Yandex Code Assistant. Это помощник для работы с кодом на базе нейросетей. С его помощью разработчики смогут по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятное его продолжение. Сейчас он уже доступен для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud.