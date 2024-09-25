Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Яндекс» показал первую демо-версию своей платформы для разработки ИТ-продуктов SourceCraft

«Яндекс» представил прототип своей платформы для разработки программных продуктов SourceCraft и показал первую версию ее интерфейса. Компания предоставит доступ внешним пользователям в 2025 г. Уже сейчас можно записаться в лист ожидания, чтобы узнать о возможностях тестирования продукта заранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На SourceCraft разработчики смогут создавать исходный код, управлять его версиями, тестировать, собирать, развертывать и сопровождать ИТ-проекты. Помимо инструментов хранения и ревью кода в SourceCraft добавят функции для непрерывной интеграции и развертывания ИТ-проектов, безопасной разработки, аудита, логгинга, мониторинга и трейсинга.

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса
Бизнес

«У «Яндекса» большой опыт в разработке программных продуктов. В SourceCraft мы делаем удобную и гибкую среду, которая будет соответствовать и нашим стандартам качества, и требованиям рынка. На платформе будет доступна интеграция с Yandex Cloud и другими уникальными ИТ-продуктами компании. Мы надеемся, что тысячи клиентов смогут ускорить разработку цифровых продуктов за счет удобства инструментов разработки и интеграций», — сказал Дмитрий Иванов, руководитель платформы SourceCraft.

Первым компонентом платформы станет сервис Yandex Code Assistant. Это помощник для работы с кодом на базе нейросетей. С его помощью разработчики смогут по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятное его продолжение. Сейчас он уже доступен для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики