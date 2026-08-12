Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за I полугодие 2026 года

Yandex B2B Tech, бизнес-группа «Яндекса», которая создает решения для корпоративного сектора на базе искусственного интеллекта и других технологий компании, объявляет финансовые результаты за I полугодие 2026 г. по двум ключевым направлениям: платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360». Отчёт дополняет консолидированные финансовые результаты «Яндекса» и содержит расширенные финансовые, операционные и продуктовые показатели бизнес-группы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Совокупная выручка Yandex B2B Tech в I полугодии 2026 г. выросла на 32% год к году и составила 28,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 45% год к году и достиг 6,4 млрд руб. По оценке «Яндекса», темпы роста Yandex B2B Tech в 1,6 раза опережают российский рынок корпоративных ИТ-решений.

Yandex Cloud

Выручка Yandex Cloud в I полугодии 2026 г. выросла на 30% год к году и составила 16,7 млрд руб. Количество клиентов платформы достигло 64 тыс. — на 36% больше, чем годом ранее.

Основным потребителем сервисов Yandex Cloud остается крупный бизнес — его доля в общем объеме потребления составляет 50%. На средний бизнес приходится 29%, на малый бизнес и массовый сегмент — 21%.

83% облачного потребления формируют клиенты из банковской сферы и финтеха, ритейла, а также ИТ-отрасли. Yandex Cloud фиксирует рост потребления и в традиционных отраслях: в строительстве — в 1,7 раза год к году, в здравоохранении — в 1,5 раза, в промышленности — в 1,4 раза.

Ключевой вклад в рост бизнеса Yandex Cloud внесли сервисы информационной безопасности и ИИ-сервисы. ИБ-сервисами пользуется уже 53% клиентов из крупного бизнеса — на 9 п. п. больше, чем годом ранее. ИИ-сервисами пользуется 37% клиентов из крупного бизнеса — на 10 п. п. больше, чем годом ранее.

Партнерская сеть Yandex Cloud в I полугодии 2026 г. расширилась до 858 компаний. В программе появился статус Expert — промежуточная ступень перед Professional. Статусы Expert и Professional по различным облачным специализациям получил 21 партнер.

ИИ-сервисы

Клиенты платформы для создания ИИ-приложений Yandex AI Studio за I полугодие 2026 г. потребили через API 597 млрд коммерческих токенов — в 18 раз больше, чем за аналогичный период 2025 г., и в три раза больше, чем во II полугодии 2025 г.

Ежемесячная рекуррентная выручка Yandex AI Studio в июне 2026 г. увеличилась по сравнению с результатом годовой давности в 1,8 раза.

Общее количество ИИ-агентов, созданных в Yandex AI Studio, превысило 30 тыс. Самые популярные области применения агентов — банковские услуги, техническая поддержка и HR. В этих сферах задействовано около четверти всех созданных на платформе агентов. Подобные решения развивают, например, страховая компания «Ренессанс жизнь», платформа для управления связью «Экомобайл» и другие крупные компании из разных отраслей.

На агентов, созданных с помощью платформы, приходится уже около 30% всего потребления в Yandex AI Studio. Список моделей, доступных в Yandex AI Studio, пополнила быстрая языковая модель Alice AI LLM Flash. Она оптимизирована под самые популярные задачи бизнеса, при этом в использовании обходится в 5 раз дешевле, чем флагманская модель Alice AI LLM.

В I полугодии 2026 г. выручка Yandex SpeechSense выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

С помощью технологии Yandex SpeechKit было синтезировано свыше 370 млн минут речи — это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 г., и вдвое больше, чем за весь 2025 г.

Сервисы информационной безопасности

Выручка от сервисов информационной безопасности Yandex Cloud в I полугодии 2026 г. увеличилась в 2,7 раза год к году. 22% выручки направления пришлось на Yandex Smart Web Security — сервис для защиты веб-приложений от DDoS-атак и ботов.

Количество компаний, которые используют сервис, выросло за год в 2,5 раза. С января по июнь 2026 г. через Yandex Smart Web Security прошло 466 млрд запросов — больше, чем за весь 2025 г. Количество событий, которые ежедневно обрабатывает сервис Yandex Cloud Detection and Response, превысило 129 млрд — против 103 млрд в конце 2025 г.

Запустилась Yandex SIEM — первая облачная SIEM-система для бизнеса на российском рынке. С ее помощью можно собирать и анализировать данные о событиях, связанных с безопасностью.

Инструменты разработки

Разработчики все активнее используют платформу SourceCraft для работы с кодом: количество принятых пул-реквестов в I половине 2026 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. более чем в 20 раз. За I полугодие 2026 г. разработчики потребили 435,5 млрд токенов, работая с SourceCraft Code Assistant — ИИ-ассистентом для написания кода.

Число подписок на SourceCraft Code Assistant Pro — ИИ-ассистента разработчика с расширенными возможностями — во II квартале 2026 г. выросло в 3,7 раза по сравнению с первым кварталом.

Был запущен сервис VibeСraft для создания сайтов и веб-приложений без навыков разработки — по текстовому описанию.

Инфраструктура

Количество запущенных виртуальных машин в I полугодии 2026 г. увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Максимальное количество ядер (vCPU) в одной машине достигло 224. Это расширяет возможности платформы для высоконагруженных проектов и ресурсоемких задач.

Продолжает увеличиваться клиентская нагрузка: пиковый внешний трафик вырос на 53% год к году до 7,8 Тбит/с. Клиентам стала доступна Yandex Cloud Stackland — готовая инфраструктура для быстрой разработки и управления приложениями в закрытом корпоративном контуре. Она базируется на Kubernetes и интегрированных PaaS-сервисах Yandex Cloud. Платформу уже протестировали более 20 компаний.

Платформа данных

Выручка от облачной версии сервиса бизнес-аналитики Yandex DataLens в I полугодии 2026 г. выросла в 3,5 раза год к году. Число платящих клиентов увеличилось в 4,8 раза — сейчас их почти 2 тыс.

Клиенты доверяют Yandex Cloud объемы данных, исчисляемые петабайтами. Емкость крупнейшего клиентского кластера Yandex Managed Service for ClickHouse® достигла 3,6 ПБ — это в 1,4 раза больше, чем во II полугодии 2025 г.

Число запросов к ИИ-помощникам «Нейроаналитика» выросло вдвое по сравнению со II полугодием 2025 г.

«Яндекс 360»

Выручка виртуального офиса «Яндекс 360» в I полугодии 2026 г. выросла на 42% год к году и составила 11,6 млрд руб.

Ежемесячная аудитория виртуального офиса превысила 117 млн пользователей, что на 26% больше, чем в I полугодии 2025 г. Количество платных учетных записей «Яндекс 360» достигло 8,9 млн, увеличившись на 24% год к году. Больше четверти таких записей приходится на крупный бизнес — 2,4 млн. Сервисами «Яндекс 360» в I полугодии 2026 г. пользовались более 185 тыс. организаций — на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 г.

Лидеры по объему потребления — организации, работающие в сферах ИТ, ритейла, строительства, производства и профессиональных услуг. На их долю пришлось 59% от общего потребления сервисов «Яндекс 360».

Партнерская сеть «Яндекс 360» по состоянию на конец I полугодия 2026 г. объединяет 390 партнеров. Выручка в партнерском канале выросла на 57% год к году.

«Яндекс 360» расширил линейку сервисов, доступных в on-premises. В I полугодии 2026 г. ее пополнили «Диск», «Документы», «Трекер», «Вики» и «Формы» — теперь эти сервисы можно развернуть в контуре организации.

«Яндекс Почта» обслуживает 1,8 млн личных и корпоративных почтовых доменов — на 12,5% больше, чем год назад. Количество писем, которые обработала «Яндекс Почта» за шесть месяцев, выросло на 12% год к году и превысило 50 млрд. Технология «Спамооборона» в «Яндекс Почте» стала еще точнее распознавать нежелательные письма. В I полугодии 2026 г. она заблокировала на этапе обработки почти 5 млрд писем — на 73% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Еще 5,7 млрд писем было отправлено в папку «Спам».

Ежемесячная аудитория сервисов «Документы» и «Таблицы», в основе которых лежит собственная технологическая платформа «Яндекса», в I полугодии 2026 г. достигла 21 млн пользователей — рост составил 27,3% год к году.

В «Яндекс Почте» появился ИИ-ассистент «Алиса Про». Ассистент умеет извлекать из писем факты и обобщать данные — и готов ответить на самые разные вопросы по содержимому ящика.

Аудитория «Яндекс Телемоста» выросла в три раза год к году и превысила 8 млн пользователей. «Телемост» выпустил приложение для «Станции Дуо» — в нем можно совершать обычные и групповые видеозвонки.

Число организаций с платными учетными записями в «Яндекс Трекере» выросло на 22% год к году. «Яндекс Трекер» получил платформу плагинов. С их помощью можно расширить возможности сервиса — например, настроить сбор аналитики или связать его с другими корпоративными системами. Организации могут создавать собственные плагины или использовать готовые из каталога.

Все сервисы «Яндекс 360» подтвердили соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2022 и российскому стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 27001. Сертификация подтверждает, что в «Яндекс 360» выстроен системный процесс управления информационной безопасностью.