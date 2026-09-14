Индексная книга (каталог) CNews*
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Шипов Анатолий
СОБЫТИЯ
|14.09.2026
|Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные 1
|24.12.2024
|«СберТех» запускает новую программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Шипов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Sonatype 12 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 821 1
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 630 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 70 1
|Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5803 1
|Левкин Андрей 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.