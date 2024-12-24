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«СберТех» запускает новую программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

«СберТех», российский разработчик программного обеспечения, предложит независимым исследователям проверить защищенность GitVerse. Это российская платформа для работы с исходным кодом со встроенным ИИ-ассистентом. Независимые исследователи безопасности смогут получить вознаграждение за найденные уязвимости на платформе.

Выплаты за обнаруженные баги будут зависеть от уровня их критичности. Максимальный размер выплат достигает 200 тыс. рублей. Принять участие в поиске уязвимостей и ознакомиться с условиями можно на сайте программы.

Анатолий Шипов, управляющий директор «СберТеха», сказал: «Нам важно, чтобы пользователи были уверены в нашей безопасности, поэтому мы активно привлекаем независимых исследователей и экспертов в области кибербезопасности для совместной работы над выявлением уязвимостей. Уверен, что запуск программы на BI.Zone Bug Bounty не только позволит нам оперативно реагировать на потенциальные угрозы, но и станет важным шагом к открытости и сотрудничеству с сообществом ИБ-специалистов».

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty, отметил: «Компании-разработчики стали активнее инвестировать в безопасность своих решений и выходить на багбаунти. Это говорит о том, что российский рынок багбаунти продолжает динамично развиваться и становится все более зрелым. Запуская программу по поиску уязвимостей, компания получает возможность привлекать багхантеров с уникальной экспертизой, которые применяют различные подходы и инструменты. Совместные усилия специалистов «СберТеха» и независимых исследователей позволят повысить устойчивость цифровых ресурсов компании к актуальным киберугрозам».

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На платформе GitVerse разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом, организовывать совместную работу, делегировать рутинные процессы AI-ассистенту и многое другое.

BI.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

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