Спецпроекты

МТС расширила возможности программы для бизнес-партнеров облака

Облака

МТС сообщила о развитии партнерской программы облачного провайдера MTS Cloud. Теперь партнеры – поставщики ИТ-услуг – могут предлагать от своего имени облачные решения из портфеля провайдера по реселлерской схеме. Это позволит компаниям-партнерам расширить спектр собственных услуг и реализовывать комплексные проекты, получая дополнительный доход без вложений на старте.

Провайдер предоставляет партнерам бессрочные скидки на облачные сервисы от 20%. При достижении оборота от 200 тыс. руб. в месяц партнеры получают индивидуальный повышенный процент скидки. Партнеры-реселлеры предлагают облачные услуги под собственным брендом, самостоятельно определяя стоимость и набор сервисов для своих клиентов. Программа разработана специально для системных интеграторов, разработчиков и ИТ-компаний, которые смогут повысить ценность своих предложений с помощью облачных технологий. Например, системные интеграторы смогут использовать экосистему облачных сервисов МТС в рамках сложных инфраструктурных проектов, в которых требуется помощь технологического партнера.

Участники партнерской программы также получают продуктовую, маркетинговую и техническую поддержку со стороны провайдера. Сотрудники партнера могут пройти бесплатное обучение и получить помощь экспертов MTS Cloud в прохождении сертификационных испытаний от ведущих технологических вендоров. Провайдер бесплатно предоставляет партнерам облачную инфраструктуру сроком до месяца для тестирования собственных сервисов и запуска пилотных проектов клиентами.

«Присоединяясь к нашей партнерской сети, компании расширяют свои возможности, выходят на новые рынки и получают дополнительный источник монетизации. Мы, в свою очередь, совершенствуем условия нашей партнерской программы, чтобы ее участники могли зарабатывать еще больше удобным для них способом. Партнерская программа MTS Cloud предлагает простые и выгодные условия сотрудничества, широкий продуктовый портфель и экспертизу для реализации проектов любого уровня», – сказала руководитель группы по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

Провайдер готовится к запуску витрины партнеров на сайте MTS Cloud, которая станет площадкой для поиска поставщиков ИТ-решений на выгодных условиях. Партнеры получат инструмент, с помощью которого смогут продвигать и продавать свои решения на базе облачных сервисов МТС. Прием заявок для размещения в витрине уже открыт.

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