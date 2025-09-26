Разделы

MWS Cloud проинвестировала 2,8 млрд рублей в новый модуль в ЦОДе GreenBushDC в Московском регионе

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services») сообщила о запуске второго модуля в дата-центре GreenBushDC в Москве. Общая мощность ЦОДа увеличилась на 600 серверных стоек. Новые мощности будут использоваться для размещения облака MWS и систем МТС. Инвестиции в проект в 2024-2025 гг. составили 2,8 млрд руб.

GreenBushDC – один из крупнейших дата-центров в России. ЦОД соответствует одному из наивысших сертификатов надежности – TIER III.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Общая вместимость дата-центра после ввода в эксплуатацию нового модуля выросла до 1,3 тыс. серверных стоек, а общая мощность достигла – 12 МВт. В будущем компания планирует развернуть в дата-центре GreenBushDC третий модуль, объемом ещё 600 серверных стоек повышенной мощности.

«Московский регион является самым нагруженным по потреблению мощностей ЦОД в России. Любые новые дата-центры и модули ЦОД в регионе крайне важны для развития ИТ-инфраструктуры местных компаний всех отраслей. Запуск нового модуля в GreenBushDC на 600 серверных стоек позволит нам масштабировать мощности нашего облака – MWS Cloud, а также предложить рынку новые возможности по размещению своих серверов ИТ-оборудования в надежной ЦОД-инфраструктуре, аттестованной по соответствующей надёжности TIER III», – отметил директор департамента облачной инфраструктуры МТС Дмитрий Милов.

