MWS Cloud запустила доступное высокопроизводительное облако для «1С»

MWS Cloud (МТС Web Services) сообщила о запуске услуги хостинга «1С» приложений в облаке. В рамках сервиса компания развернет для заказчиков приложения «», предоставит к нему доступ пользователям и возьмет на себя его настройку и поддержку. С выходом нового сервиса MWS Cloud сможет предоставлять весь перечень услуг, связанных с «1С».

MWS Cloud будет разворачивать «1С» в виртуальной инфраструктуре с процессорами 3,25 ГГц и большим объемом RAM. В рамках сервиса компания также возьмет на себя настройку, поддержку и мониторинг виртуальной инфраструктуры, платформы «1С» и СУБД, а в случае необходимости и сами приложения «1С» клиента. Специалисты MWS Cloud могут также провести миграцию уже существующих сервисов «1С» в облако.

Сервис разворачивается в собственных дата-центрах MWS Cloud уровня отказоустойчивости Tier III, в виртуальной инфраструктуре, аттестованной по требованиям 152-ФЗ для работы с персональными данными.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Сервис «Облако 1С» вошел в линейку сервисов «1С», предоставляемых MWS Cloud. Помимо него, компания может предоставить отдельные лицензии: их можно как купить, так и взять в аренду. Кроме того, MWS Cloud может предоставить «Защищенный 1С-хостинг», который дополнительно защищен 7 факторами информационной безопасности. Среди них: «антиDDoS», WAF, SOC и бэкапы.

«Облако 1С» является простым и доступным способом начать работать с «1С» в виртуальной инфраструктуре. Компаниям больше не придется ждать поставку оборудования или самим настраивать и поддерживать приложения. Развертывание приложений происходит за минуты, а миграция в облако в рамках рабочего дня. Все это происходит бесшовно для бизнеса. По сути, компании получают комплекс услуг «1С» и облако просто по цене виртуальной инфраструктуры», – отметил директор по продуктам MWS Cloud Михаил Тутаев.

