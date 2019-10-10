В МТС объявили об открытии «Центра 5G»

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, при поддержке правительства Москвы открыл на территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ площадку для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. «Центр 5G» объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов. Участники «Центра 5G» получат экспертную поддержку МТС и партнеров проекта, авторы лучших решений – гранты на развитие.

Подать заявку на работу в «Центре 5G» МТС может любая компания, разрабатывающая решения на базе сети пятого поколения. Отбор участников производит команда экспертов MTS StartUp Hub. На первом этапе тестировать решения в «Центре 5G» будет девять стартапов, выбранных из порядка 100 полученных заявок, в том числе, две зарубежных компании: Tsuru — система управления дронами с использованием технологии 5G. Сеть нового поколения используется для передачи данных от дронов до наземной станции управления (телеметрия) и для синхронизации дронов между собой; VoltBro — роботизированная система телеприсутствия на основе отечественного шлема виртуальной реальности, подвижной платформы и 5G-передачи данных; BID Technologies — система автоматического контроля качества серийной промышленной продукции с использованием технологии искусственного интеллекта; Visorcam — сервис передачи спортивной трансляции от первого лица (спортсмена или судьи) с помощью камер, встроенных в спортивную экипировку; Ariellium — облачная платформа разработки, генерации и доставки AR-контента, сокращающая время внедрения AR-решений в бизнес клиентов; LoudPlay — платформа стриминга игр и приложений из облака на любые устройства; RobotsCity (Нидерланды) — универсальная облачная платформа для управления роботами; Null Real — платформа для точного определения местоположения пользователей внутри помещений в дополненной реальности; Doubleme (Великобритания) — система для голографической связи, работающая с AR.

Участники «Центра 5G» получат менторскую и техническую поддержку со стороны МТС, а также доступ к облачной инфраструктуре Cloud MTS. Курировать работу центра будет MTS StartUp Hub, по мере необходимости привлекая экспертов и бизнес-заказчиков из различных подразделений МТС, в том числе из технического и ИТ-блоков, «Центра искусственного интеллекта», «Центра Big Data» и других.

В феврале планируется организовать Demo Day, по результатам которого МТС готова выделить денежные гранты до 4,5 млн руб. успешным командам на дальнейшую разработку представленных кейсов. Впоследствии возможно развитие сотрудничества участников «Центра 5G» с компанией МТС: запуск пилотных проектов с подразделениями МТС и их масштабирование через контракт с компанией, стратегическое партнерство с МТС, получение инвестиций от корпоративного венчурного фонда или приобретение стартапа МТС.

Технологическими партнерами инновационной площадки выступили компания Nokia, установившая комплексное 5G-решение Nokia AirScale в «Центре 5G» МТС, а также Samsung и Qualcomm предоставившие 5G-смартфоны для тестирования.

«Сеть нового поколения станет драйвером для технологического развития России. Она открывает широкое поле для создания и внедрения инноваций, которые в обозримом будущем будут органично вплетены во многие сферы повседневной жизни. Скорость развития технологий с каждым новым поколением связи растет, поэтому важно, чтобы к моменту запуска сети 5G были протестированы основные сценарии использования сети нового поколения для повышения качества жизни людей. МТС уже организовала пилотные зоны 5G в Москве и Кронштадте и успешно протестировала первые решения Smart City – умный транспорт. Открытие "Центра 5G" МТС – следующий шаг на этом пути. На базе центра протестировать свои решения смогут как молодые разработчики инновационных решений, так и опытные команды, используя инфраструктуру МТС и наших партнеров – ведущих международных технологических компаний», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Чтобы полностью раскрыть огромный потенциал 5G, необходимо открытое взаимодействие всех участников отраслевой экосистемы в преддверии массового внедрения этой технологии. Мы рады сегодняшнему открытию "Центра 5G" МТС, который станет прекрасной площадкой для раннего тестирования различных сценариев 5G. Этот проект является отличным примером отраслевого партнёрства, направленного на развитие экосистемы 5G в России. Nokia обладает уникальным интегрированным портфелем решений, который позволяет компании сотрудничать с операторами связи для развертывания 5G в полном объеме. На сегодняшний день Nokia заключила 48 коммерческих контрактов в области 5G с операторами по всему миру и реализует более ста различных 5G-проектов со своими заказчиками», — сказал вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо.

«Связь пятого поколения позволит создавать новые продукты и сервисы, для которых необходимы большие скорости передачи данных. Это обеспечит новый, не доступный ранее опыт использования устройств и поможет развитию совершенно новых отраслей. Мы рады быть причастными к открытию хабов, подобных этому, и всячески поддерживаем эту инициативу, так как это способствует созданию необходимой инфраструктуры для демократизации 5G», — отметил вице-президент и глава Samsung Mobile в России Ким Бум Джин.

«Мы ожидаем, что 5G кардинальным образом изменит не только отрасль телекоммуникаций, но и многие другие индустрии, такие как: индустрия развлечений, медицина, автомобильная промышленность, производство и многие другие. Технологии пятого поколения в первую очередь предназначены для создания новых пользовательских сценариев, именно поэтому мы гордимся возможностью поддержать усилия МТС по созданию платформы для развития инновационных продуктов на базе 5G», — сказал директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Сергей Коробов.

MTS StartUp Hub — площадка для развития технологических проектов в прибыльный бизнес, состоящая из корпоративного акселератора, «Центра 5G», венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств в ключевых инновационных центрах мира.