MWS Cloud Platform прошла аттестацию по требованиям ФЗ-152

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services») сообщила о том, что ее облачная платформа – MWS Cloud Platform прошла аттестацию по требованиям ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защищенности (УЗ-1). Благодаря этому на новой облачной платформе можно будет безопасно размещать и работать с любыми персональными данными и при этом соответствовать всем требованиям законодательства.

Соответствие требованиям ФЗ-152 УЗ-1 является высшим уровнем аттестации для работы с персональными данными. Для его получения необходимо подтвердить соответствие высочайшим требованиям информационной безопасности.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
MWS Cloud Platform — это новая публичная облачная платформа MWS, которую компания разрабатываем с нуля. В основе платформы — собственные технологии виртуализации вычислительных мощностей и сетевой инфраструктуры. Платформа не зависит от вендоров и сторонних технологий. MWS Cloud управляет всем циклом разработки: от оборудования, каналов связи и дата-центров до кода.

«Мы создаем платформу с нуля и это позволяет нам закладывать безопасность в ДНК ее продуктов и процессов с самого начала (Security by Design). Аттестаты безопасности не являются самой целью нашей работы, они лишь фиксируют те достижения в обеспечении ИБ, которых мы добились, обеспечивая нашим клиентам надежность инфраструктуры», — отметил CISO MWS Cloud Виктор Бобыльков.

