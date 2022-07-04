Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC

В платежном приложении Делобанка (банковская группа банка «Синара») «Эквайринг в смартфоне» появилась функция бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала возможна благодаря технологии Near Field Communications (NFC).

Прием оплаты через СБП привычным бесконтактным способом позволит людям оплачивать товары и услуги смартфоном, а предпринимателям экономить – комиссия будет в 5 раз ниже, а до конца года и вовсе компенсируется государством. Бесконтактную оплату по NFC можно использовать через приложение «Эквайринг в смартфоне» или как классическую NFC-метку в виде наклейки с кассовой платежной ссылкой СБП.

Для совершения оплаты покупателю достаточно поднести свой телефон к смартфону-терминалу, на котором установлено приложение Делобанка «Эквайринг в смартфоне», после чего выбрать банк для оплаты на странице, которая автоматически откроется в браузере смартфона и подтвердить операцию. После оплаты деньги моментально зачисляются на расчетный счет предпринимателя.

«Бесконтактные платежи значительно опережают платежи по картам. Так как покупатели часто не имели с собой карты и хотели по привычке платить телефоном, торговые точки стали активнее предлагать оплату через СБП путем сканирования QR-кода камерой телефона. Новый функционал оплаты покупок через СБП по NFC фактически возвращает бесконтактный сценарий оплаты. Это делает его максимально привлекательным для покупателей, поскольку он приближен к привычной форме оплаты смартфоном с помощью NFC», – отметила Ирина Кузьмина, руководитель Делобанка.

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Приложение Делобанка «Эквайринг в смартфоне» превращает телефон в мобильный терминал и позволяет принимать оплату как картами (эквайринг), так и по QR-коду или NFC через СБП (куайринг). Сегодня это единственное в России технологическое решение, позволяющее работать с картами любых банков с поддержкой ввода PIN-кода, утверждают в банке. По сравнению с подключением традиционного эквайринга «Эквайринг в смартфоне» позволяет не ждать доставки терминала, а начинать принимать карточные платежи через 5 минут после установки приложения.