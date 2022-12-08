Делобанк: предприниматели стали чаще выбирать альтернативные способы приема платежей

Делобанк опросил представителей оптовой и розничной торговли о популярных способах приема безналичных платежей. Предприниматели отметили, что стали реже пользоваться классическим эквайрингом. В 2022 г. оплату картой принимали 35% опрошенных против 52% годом ранее.

С уходом международных платежных сервисов бизнес начал активнее искать альтернативные способы приема платежей. Возмещение комиссии за прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) государством увеличило популярность куайринга (оплата по QR-коду через СБП). При этом максимальная комиссия за транзакцию составляет 0,7% от суммы платежа, что в 3 раза меньше, чем при классическом эквайринге. Предприниматели стали принимать платежи по QR-коду в 3 раза активнее – 42% против 14%.

Принимать оплату через телефон в этом году стали 15% опрошенных, в 2021 г. пользователей приложения было всего 8%. Новая технология помогает предпринимателям превратить телефон в мобильный терминал и принимать оплату как бесконтактно – телефоном по NFC или по QR-коду через СБП, так и картами (эквайринг). По сравнению с подключением традиционного эквайринга, можно не ждать доставки терминала, а начинать принимать карточные платежи через 5 минут после установки приложения.

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«Предприниматели говорят, что покупатели сами стали чаще спрашивать, можно ли оплатить по QR-коду. Это входит в привычку, потому что через СБП можно оплатить покупку и в торговом центре, и в интернет-магазине, и даже в мессенджере. У клиентов Делобанка спрос на куайринг вырос в 6 раз за последние полгода. Мы ожидаем кратный рост благодаря бесконтактной оплате смартфоном через NFC-метку. Она позволяет владельцам телефонов на Android и iOS платить касанием телефона, как привыкли», – отметила Ирина Кузьмина, директор Делобанка.