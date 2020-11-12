Исследование GSMA: мобильные операторы СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру

GSMA Intelligence в своем новом исследовании «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2020» прогнозирует 52 миллиона 5G подключений в регионе к 2025 году, что составит 13% от общего числа подключений. Данный рост будет обеспечен вложениями более $25 млрд в развитие новой инфраструктуры, из которых 57% будет приходиться на высокопроизводительные сети 5G.

Другие важные данные из отчета «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2020».

4G стала ведущей мобильной технологией в 2020 году, к 2025 году на нее будет приходиться 65% всех подключений. Проникновение смартфонов к 2025 году составит 81% с распространением устройств с низкой ценой. Мобильная экосистема обеспечила более 830,000 рабочих мест в регионе и принесла 14 миллиардов долларов в доходы государства.

Почти 330 миллионов новых IoT-подключений появится в регионе СНГ к 2025 году; умные дома и умные здания – две ключевые области роста.

Исследование опубликовано совместно с проведением онлайн конференции GSMA Thrive Евразия, которая проходит 11-12 ноября и посвящена ключевым вопросам мобильной индустрии региона. Среди тем конференции: переход к высокоскоростным цифровым услугам и потребность в сетях, поддерживающих решения на базе искусственного интеллекта и интернета вещей. МТС выступает ключевым партнером конференции, на которой также обсудят проблемы, влияющие на финтех сектор региона, вопросы, связанные с влиянием спектра на развитие 5G, а также возможности, которые привнесет новая волна урбанизации.

«Мобильные операторы продолжают улучшать связь, расширяя сети 4G и закладывая фундамент под 5G, что приносит осязаемую пользу для экономического роста и социального развития посредством стимулирования коммерции, коммуникаций и сферы услуг в регионе СНГ, – сказал Джон Джусти, глава подразделения нормативно-правового регулирования GSMA. – Пандемия COVID-19 подсветила важность устойчивой и инклюзивной цифровой экономики, в основе которой лежит универсальный доступ к быстрому и надежному интернету и широкому кругу цифровых услуг».

Основным препятствием в регионе СНГ для реализации полного потенциала 5G является доступность спектра. В настоящий момент ряд частот, предназначенных для 5G, остаются недосягаемыми, что ставит под угрозу цифровую стратегию развития региона и потенциал Интернета вещей. GSMA верит, что правительства и регулирующие органы должны играть ведущую роль в реализации 5G, разработав прозрачную и всеобъемлющую дорожную карту по радиочастотному спектру. Эффективное распределение ценного частотного ресурса является неотъемлемым условием для снижения неопределенности, стимулируя инвестиции и максимизируя выгоды, которые новое поколение связи привнесет в регион.