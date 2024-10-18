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«РЖД Логистика» сократила время передачи транспортных накладных с помощью «Контура»

«РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») применила электронные транспортные накладные при доставке трубной продукции в рамках реализации федерального строительного проекта. Электронный документооборот был организован с помощью сервиса «Логистика» от экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

На первых этапах внедрения «РЖД Логистика» протестировала веб-версию сервиса, что позволило сотрудникам быстро освоить его основные возможности. В июле 2024 г. компания перешла на решение «Контура» для «1С», чтобы ускорить работу с документами.

Иван Бутко, куратор проекта, заместитель директора по информационным технологиям АО «РЖД Логистика»: «При организации автомобильной перевозки получение оригиналов документов могло занимать до семи рабочих дней. Наша цель заключалась в том, чтобы сократить это время, ускорить и систематизировать документооборот. Для успешного запуска электронных транспортных накладных потребовались доработки сервиса Логистика в части проверки корректности на этапе заполнения до передачи данных в ГИС ЭПД. Также нужно было связать грузовые позиции накладной с внутренней производственной системой ».

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Команда «Контура» в короткие сроки доработала решение. Теперь «РЖД Логистика» может предоставлять заказчику накладные сразу после подписания грузополучателем. В ближайших планах компании — перевести в цифровой формат весь документооборот по управлению цепочками поставок в крупных инфраструктурных проектах.

Павел Коптелов, эксперт сервиса «Логистика» в «Контуре»: «В транспортной стратегии России предусмотрено, что к 2035 г. 100% перевозочных документов будут оформляться в электронном виде. Госкомпании активно поддерживают этот план и уже начали переход. Среди основных требований от них к провайдеру — высокий уровень гибкости, адаптация сервиса под особенности учета заказчика».

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