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ICL Services и Bellerage заключили соглашение о партнерстве

ИТ-сервисная компания ICL Services и международный провайдер финансового консалтинга Bellerage заключили соглашение о партнерстве. Компании объединят усилия по оказанию услуг своим клиентам в соответствии с лучшими международными стандартами ведения бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Эксперты ICL Services смогут обеспечивать для клиентов Bellerage адаптацию российских решений и поддержку текущих ИТ-систем без простоя бизнес-процессов заказчиков, а также применять для своих проектов надежный опыт Bellerage в бухгалтерском аутсорсинге и внедрении электронного документооборота с контрагентами и сотрудниками.

«Являясь лидерами с глобальным опытом в области аутсорсинга ИТ- и финансовых услуг, ICL Services и Bellerage имеют большой синергический потенциал и взаимодополняющие друг друга портфолио. Компетенции Bellerage в области бухгалтерского аутсорсинга особенно востребованы на наших проектах – это то, чего нам не хватало в международной экспертизе. Сегодня мы уже обсуждаем возможность проведения мероприятий для наших заказчиков, чтобы совместно поделиться опытом реализации проектов разных отраслей бизнеса», – сказал коммерческий директор ICL Services Евгений Фридланд.

«Совместно компании Bellerage и ICL Services готовы реализовать проекты по импортозамещению программного обеспечения для компаний любого масштаба. Компетенции ICL Services по поддержке крупнейших бизнесов открывают новые возможности в области автоматизации и для наших клиентов. В свою очередь, мы будем рады реализовать для клиентов партнера проекты в области финансов, аудита, налогового консультирования, юридического сопровождения и других сферах нашей работы», – сказал Александр Быков, управляющий партнер Bellerage.


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ICL Services – российская ИТ-сервисная компания (входит в группу компаний ICL), работающая на отечественном и международном рынках. В портфолио компании – проекты для более, чем 80 клиентов из различных стран мира. Среди ключевых направлений деятельности компании – импортозамещение, ИТ-консалтинг, разработка и внедрение приложений, трансформация ИТ-инфраструктур и не только.

Bellerage – международная компания в сфере финансового аутсорсинга, предоставляет аутсорсинговые, консалтинговые и аудиторские услуги.

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