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Itglobal.com и Bellerage заключили партнерское соглашение

Itglobal.com, международный облачный провайдер и системный интегратор (входит в корпорацию ITG) заключил партнерское соглашение с компанией Bellerage – провайдером услуг финансового аутсорсинга и консалтинга в России. В результате сотрудничества Bellerage получил возможность интегрировать облачные решения Itglobal.com в свой портфель услуг для размещения информационных систем клиентов.

Bellerage, работающий на российском рынке с 1999 г., специализируется на предоставлении услуг финансового аутсорсинга, внедрении ИТ-решений для оптимизации бэк-офиса, налогового консультирования и аудита. Компания соответствует стандартам качества и безопасности, подтвержденным сертификатами ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2022. По данным рейтинга RAEX, Bellerage занимает второе место среди провайдеров финансового аутсорсинга в России.

В качестве партнера Bellerage использует публичное облако Itglobal.com для развертывания систем автоматизации на базе «» и других бизнес-приложений своих клиентов. Решение уже успешно используется рядом компаний из сферы ритейла и производства.

Первый совместный проект партнеров был реализован в рекордно короткие сроки. Команде Itglobal.com удалось за 7 дней выделить необходимые ресурсы, согласовать и настроить VPN-туннели с головной компанией клиента в одной из зарубежных стран присутствия провайдера, развернуть облачную инфраструктуру для ERP-системы и обеспечить интеграцию всех сервисов, что было критически важно для заказчика.

«Выбор Itglobal.com в качестве облачного партнера был обусловлен несколькими факторами. Учитывая запросы международных клиентов, для нас было крайне важно наличие сети географически распределенных дата-центров. Кроме того, мы уделяем большое внимание надежности технологий, и VMware-based решения Itglobal.com полностью отвечают нашим требованиям. Благодарим команду облачного провайдера за оперативное подключение к проекту, клиентоориентированность и гибкий подход, которые позволили успешно выполнить задачу в сжатые сроки», – сказал Александр Сафиулин, партнер Bellerage.

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«Партнерство с Bellerage показательно отражает текущие тенденции в области цифровизации финансово-экономических функций. Компании, работающие с финансовыми данными и бизнес-критичными системами, предъявляют особые требования к надежности и безопасности инфраструктуры. В случае с Bellerage мы видим профессиональный подход к цифровизации услуг: четкое понимание потребностей клиентов, высокие стандарты качества и фокус на бесперебойности сервиса. Такие проекты подтверждают зрелость рынка облачных решений для финансового сектора», – отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

В перспективе партнеры планируют расширять взаимодействие и развивать совместные технологические решения для повышения эффективности предоставляемых услуг.

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