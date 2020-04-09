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«Техносерв Cloud» предоставил услугу Colocation Bellerage Alinga

Интеграция Инфраструктура

«Техносерв Cloud» предоставил Bellerage Alinga услугу Colocation – размещение серверного оборудования на своей площадке в дата-центре Datapro. Важным условием со стороны клиента при выборе провайдера было размещение ИТ-оборудования на базе ЦОДа уровня Tier III с полным резервированием всех элементов и высокими стандартами безопасности, а также применение современных систем мониторинга для надежной и бесперебойной работы ИТ-оборудования.

Использование услуги Colocation позволяет заказчику снизить стоимость эксплуатации и управления ИТ-инфраструктурой за счет отсутствия расходов на системы бесперебойного электроснабжения, климат-контроля и телекоммуникационных затрат на создание ВОЛС. При этом срок эксплуатации оборудования повышается в два-три раза, а также появляется возможность быстро наращивать или сокращать серверные мощности.

«Деятельность нашей компании направлена на предоставление широкой линейки аутсорсинговых, консалтинговых и аудиторских решений. Это, в свою очередь, требует обеспечения конфиденциальности данных и использования высоконадежных сервисов. Благодаря размещению оборудования в "Техносерв Cloud" мы сможем увеличить количество клиентов нашей ИТ-службы, не боясь технических ограничений. Кроме того, мы можем снизить нагрузку на техподдержку и не переживать за стабильность работы всего технического комплекса, размещенного в дата-центре. Коллеги из облачного провайдера помогали нам как при подготовке, так и во время переезда, консультировали по всем возникающим вопросам», − отметил Евгений Трошев, старший консультант ИТ-практики Bellerage Alinga.

«Главная задача "Техносерв Cloud" – сделать работу для наших заказчиков максимально комфортной. Одним из ключевых критериев при выборе провайдера для нашего нового клиента Bellerage Alinga было повышение уровня безопасности и обеспечение стабильной работы ИТ-систем. Мы с уверенностью отвечаем данному требованию и можем гарантировать непрерывную работу оборудования заказчика на 99,98%, что составляет не более 1,6 часа простоя в год. Также мы берем на себя финансовые обязательства за превышение указанного времени и нарушение условий работы оборудования заказчика», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

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