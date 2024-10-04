Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию

Офицеры украинского генштаба загружали секретные документы в бот ChatGPT. Десятки секретных документов и карт были загружены в нейросеть, чтобы найти способ остановить российское наступление и перейти в контрнаступление.

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Офицеры украинского генштаба загружали секретные документы в бот ChatGPT, чтобы узнать у нейросети, как победить Россию. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что десятки секретных документов и карт были загружены в нейросеть, чтобы найти способ остановить российское наступление и перейти в контрнаступление. Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не способны организовать наступление до конца этого года из-за нехватки оружия и боеприпасов, но они также искали решения у ChatGPT. Исходя из документов, Украина сталкивается не только с проблемами оснащения армии, но с неспособностью покрыть потребности в энергетике, но в этом вопросе ChatGPT посоветовал покупать энергоресурсы у России. Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) дал свой прогноз офицера из Генштаба ВСУ, так ближайшие три года станут самыми тяжелыми для ВСУ на фоне задержек помощи со стороны западных союзников. По мнению ChatGPT, шестимесячная задержка в согласовании американской помощи Киеву «открыла дверь» российской армии, а большие потери, которые понесла в этот период Украина уже никак не восполнить.

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI стал первым многозадачным ИИ, который доступен любому пользователю. ChatGPT уже начал оказывать серьезное влияние на многие сферы. По заявлениям разработчиков, ChatGPT, ИИ-модель обладает способностью рассуждать на уровне доктора наук. Чат-бот создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и человечным.

В конце августа этого года Telegram-канал российского журналиста Владимира Соловьева опубликовал документы. Это письмо напечатано на фирменном бланке Министерства обороны Украины и адресовано секретарю Совета национальной безопасности Алексею Данилову. Оно было подписано главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По данным документа, суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 330 человек. За неделю боевых действий противник потерял до 3,8 тыс. военнослужащих. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 15 тыс. военнослужащих, 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны России, в ходе прошлогоднего летнего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тыс. человек, а по состоянию на вторую половину апреля 2024 г. потери ВСУ составили уже почти полмиллиона солдат.

Контрнаступление летом 2023 г. было громко распиарено Киевом, однако на деле продвижение ВСУ оказалось незначительным и сопровождалось большими потерями в живой силе и технике. Российским войска удалось не только отбросить ВСУ на исходные позиции, но и продвинуться дальше, освободив новые населенные пункты.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал о том, что сдержанная и осторожная российская тактика позволила добиться успехов в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Несмотря на значительную военную помощь Украине от ее западных союзников, украинская армия не смогла остановить продвижение российских войск ни на одном из направлений.

Применение ИИ в вооруженных конфликтах

Вооруженные силы масштабно инвестируют в системы ИИ. Уже есть примеры их применения на поле боя для информационного обеспечения военных операций или в составе различных систем вооружений.

Эксперты выделили три области, в которых вооруженные силы разрабатывают ИИ для применения в ходе военных действий и которые вызывают серьезные вопросы с гуманитарной точки зрения: интеграция ИИ в системы вооружений, в частности, в автономные системы вооружений; применение ИИ в кибернетических и информационных операциях; военные системы поддержки процесса принятия решений, основанные на ИИ.

Наибольшее внимание при разработке ИИ в военных целях уделяется автономным системам вооружений. Например, высказываются опасения, что ИИ может применяться для непосредственного нанесения удара по людям или транспортным средствам.

По информации BBC, некоторые главы крупных компаний призывают правительства установить новые международные правила, которые запретили бы одни виды автономных вооружений и ограничили бы применение других, в том числе контролируемые ИИ.

Несколько меньше внимания уделяется рискам, связанным с применением ИИ в кибернетических и информационных операциях, а также в системах поддержки процесса принятия решений.

Все случаи подобного применения ИИ в вооруженных конфликтах могут нанести урон гражданскому населению, если международное сообщество в таких случаях не будет придерживаться подхода, ориентированного на человека.