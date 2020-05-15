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«Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Нетрика» осуществила пилотное подключение облачного сервиса дистанционного мониторинга онкологических пациентов «Онконет» к платформе N3.Health, созданной для взаимодействия информационных систем частных медицинских организаций, лабораторий, страховых компаний и ЕГИСЗ. Сведения о самочувствии пациента, проходящего химеотерапию в амбулаторном порядке, будут включены в его электронную медицинскую карту. Таким образом врач сможет своевременно и эффективно корректировать лечение пациентов, находящихся вне стационара.

Платформа «Онконет» создана для дистанционного наблюдения больных онкологическими заболеваниями в постгоспитальный период. Врач составляет для пациента индивидуальную анкету. Участник мониторинга получает по электронной почте ссылку на анкету и отвечает на несколько простых вопросов – процесс занимает не более трёх минут. Ответы анкеты складываются в «тепловую карту», наглядно отображающую динамику самочувствия.

Если ответы пациента соответствуют угрожающему состоянию, карта окрашивается в красный цвет, и в системе генерируются аларм-сигналы для врача и пациента с целью немедленного реагирования. Таким образом, состояние пациентов лучше контролируется врачом. Врач может корректировать терапию для снижения степени проявления побочных эффектов, что особенно важно для пациентов, проходящих химеотерапию и лучевую терапию.

В рамках пилотного проекта данные ежедневного анкетирования с помощью системы N3.Health передаются в интегрированную электронную медицинскую карту пациента и становятся частью истории болезни, доступной лечащему врачу вместе с другими данными пациента. Обмен данными между медицинскими организациями и диспансером осуществляется через защищённый контур, что обеспечивает безопасность соединения.

«Многие разделяют необходимость индивидуального подхода к назначению терапии, однако реализовать это на практике сложно в связи с высокой загруженностью врачей: в среднем в нашей стране приходится 2,7 онколога на 50 тысяч человек. На помощь приходят современные технологии: благодаря платформе N3.Health упрощается доступ врачей к показателям дистанционного мониторинга – а значит, у большего числа пациентов появится возможность получить медицинскую поддержку в период, когда постоянное очное наблюдение специалиста становится невозможным», – сказал директор по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика» Владимир Соловьёв.

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