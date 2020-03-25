Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health

«Гиасофт», разработчик медицинской информационной системы Medmis, стал новым участником платформы N3.Health. В рамках сотрудничества «Гиасофт» подключился к сервису «N3.Интегрированная электронная медицинская карта». Теперь Medmis сможет предлагать клиентам новые возможности по обмену информацией с ЕГИСЗ и клиниками-партнерами.

Медицинская информационная система Medmis разработана специально для медицинских центров и стоматологий – к ней подключены более 100 организаций по всей России. Система представлена в двух версиях: облачной и локальной. При подключении к Medmis медучреждения получают расширенный функционал для работы со страховыми компаниями, а также возможность вести расписание регистратуры в более удобном формате и автоматизировать рабочие процессы лаборатории.

Один из сервисов, предлагаемых Medmis, – интерактивная электронная медицинская карта. Она позволяет заказчикам составлять собственные формы на встроенных в программу конструкторах и предлагает разные варианты работы с протоколами ЭМК.

Платформа N3.Health — облачный сервис, который объединяет участников рынка по всей России для обмена разнообразными данными о здоровье. Благодаря платформе разработчики медицинских информационных систем могут предлагать коммерческим клиникам дополнительные возможности в области цифровых сервисов.

Участники платформы N3.Health могут получить доступ к сервису «N3.Интегрированная электронная медицинская карта». Он позволяет передавать информацию о пациенте в электронном виде в ЕГИСЗ МЗ РФ, что обеспечивает выполнение требований Постановления Правительства РФ №555. Помимо этого, сервис помогает организовать обмен информацией между клиниками-партнерами и разрабатывать единую медицинскую карту для сети клиник.

«Благодаря интегрированной электронной медицинской карте клиники, использующие МИС наших партнеров, могут не только выполнять требования Минздрава, но и обмениваться полной и достоверной информацией со всеми организациями, в которых наблюдался пациент: поликлиниками, диспансерами, клинико-диагностическими лабораториями, больницами и скорой помощью. Это позволит создать единую прозрачную экосистему и значительно повысить качество медицинского обслуживания», – отметил Владимир Соловьев, директор по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика».

«Мы подключились к N3.Health, чтобы предоставлять медицинским центрам дополнительные современные сервисы для их работы, а также чтобы еще раз продемонстрировать рынку надежность и высокое качество обслуживания Medmis. Помимо подключения к сервису “N3.Интегрированная электронная медицинская карта”, мы также проводим интеграцию с сервисом “N3. Обмен данными лабораторных исследований”. В планах на будущее – подключиться к сервису записи для страховых компаний по ДМС», – сказал Ильмир Галиев, руководитель компании «Гиасофт».