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МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health

Интеграция

«Нетрика» объявила о подключении нового участника к платформе N3.Health, созданной для интеграции информационных систем частных клиник, лабораторных служб и страховых компаний. К платформе присоединилась компания «Лаваль», разработчик медицинской информационной системы «Элемент».

Платформа N3.Health – облачный сервис, разработанный для организации обмена данными о здоровье между прикладными системами в сегменте негосударственной медицины по всей России. Благодаря подключению к сервису «N3.Интегрированная электронная медицинская карта» в рамках платформы N3.Health компания «Лаваль» сможет предлагать клиентам услугу подключения к ЕГИСЗ МЗ РФ, что позволит им выполнять требования Постановления Правительства РФ №555.

Также при подключении к N3.Health разработчики медицинских информационных систем могут предоставлять своим клиентам новые возможности в области цифровых сервисов: например, запись на прием к врачу, обмен данными лабораторных и инструментальных исследований, управление нормативно-справочной информацией.

Компания «Лаваль» – разработчик комплексных ИТ-решений для бизнеса и системных продуктов для управления медицинскими учреждениями. Компания разработала медицинскую информационную систему «Элемент» для работы в четырех основных направлениях: медицина, менеджмент, финансы и регистратура. Система может устанавливаться на сервере клиента или в облаке, а также работать на мобильных устройствах. Помимо этого, МИС «Элемент» поддерживает интеграцию с широким спектром внешнего ПО.

«Участие в проекте N3.Health позволит нам продолжить развитие одного из ключевых модулей нашей МИС – единой электронной медицинской карты пациента, которая подходит для сетей клиник любого масштаба. Благодаря ей наши системы могут получать медицинскую информацию из любых источников, объединяя ее в единую карту; а также настраивать ограничения доступа к медицинским данным. Но самое главное – теперь у клиник, подключенных к системе, появится возможность обмениваться данными с ЕГИСЗ и выполнять требования Минздрава», – отметила Марина Бродская, директор по развитию медицинских информационных проектов компании «Лаваль».

«Сервис “N3.Интегрированная электронная медицинская карта” позволяет клиникам-партнерам МИС, подключенных к платформе N3.Health, получать всю достоверную информацию о здоровье пациента, что сказывается на скорости и качестве оказания помощи, – сказал Владимир Соловьев, директор по развитию направления “Здравоохранение” компании “Нетрика”. – Мы планируем расширять сотрудничество с МИС “Элемент”, так как перед нами стоят схожие цели: предлагаемые системой модули, например, “Лабораторная диагностика”, также направлены на обмен информацией и обеспечение прозрачности медицинского обслуживания».

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