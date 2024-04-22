Холдинг «Т1» и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ

Холдинг «Т1», участник российского ИТ-рынка, и МФТИ, российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики и смежных дисциплин, объявляют о создании совместного предприятия «Квантовые и оптимизационные решения» (СП «КОР»), которое будет заниматься разработкой оптимизационных решений в области математики и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

СП «КОР» станет связующим звеном между наукой, бизнесом и промышленными предприятиями: «Т1» выступит как вендор, взаимодействующий с государством и компаниями из разных отраслей, а МФТИ – лидером научных направлений, обладающим наработками и перспективными идеями в области ИТ.

В числе задач нового предприятия: создание технологий на основе численных методов оптимизации и соответствующих инновационных продуктов, обеспечивающих решение актуальных практических и производственных задач.

Опираясь на успешные проекты, реализованные холдингом «Т1» и МФТИ, а также научно-техническую экспертизу Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ в области оптимизации, в СП «КОР» будет создана платформа «Оптимизатор», которая ляжет в основу линейки продуктов для различных отраслей экономики и бизнеса. Платформа на базе оптимизационных математических алгоритмов может выстроить стратегию для решения сложных многофакторных задач, в том числе оптимизации загрузки производственных линий, складских запасов, генерации электроэнергии, планирования и управления процессом производства нефтепродуктов и др.

«Синергия бизнеса и науки – глобальный тренд, который играет важную роль в развитии современной России. Один из этапов реализации национальных проектов – взаимодействие и активный диалог между государством и бизнесом, а также поддержка развития фундаментальной науки. Холдинг «Т1» уделяет внимание научным и бизнес-исследованиям, мы откликаемся на запросы клиентов и требования рынка, находим неординарные идеи для последующего внедрения прорывных продуктов и решений в области ИИ и больших данных, чтобы улучшить бизнес-процессы компаний. Наше сотрудничество с МФТИ в совместном предприятии «КОР» объединит экспертизу научного института с потенциалом холдинга, позволит обогатить компетенции друг друга, качественно улучшить наше технологическое развитие. Вместе мы сможем добиться значительных результатов в создании прорывных импортозамещающих решений, позволяющих решать сложные оптимизационные задачи», – сказал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга «Т1».

«МФТИ — один из ведущих центров изучения искусственного интеллекта и математической оптимизации в России и мире. Это во многом достигается за счет соединения академии и индустрии. Благодаря сотрудничеству с такими ключевыми игроками индустрии, как холдинг «Т1», МФТИ формирует новое поколение экспертов в области ИИ, которым будут под силу самые сложные практические задачи. Кроме того, я уверен, что наш совместный проект даст студентам и молодым ученым из ФПМИ возможность реализовать свои таланты в решении неординарных исследовательских проблем», — отметил директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. «Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» создавался для подготовки исследовательской и инженерной элиты страны, и с первых лет был вовлечен в приоритетные государственные инициативы: космическую и атомную программы. За более чем 75 лет истории, из стен МФТИ вышли десятки академиков, выдающиеся ученые и изобретатели.