VK и МФТИ запускают магистратуру «Искусственный интеллект и социальные медиа»​

​В сентябре 2025 г. стартует магистерская программа VK и МФТИ для подготовки специалистов по разработке интеллектуальных систем. VK Education поможет абитуриентам подготовиться к поступлению — студенты смогут присоединиться к бесплатному обучающему курсу, протестировать направление подготовки и получить преимущества при отборе в магистратуру. Подать заявку на участие в подготовительной программе студенты смогут до 27 апреля. Об этом CNews сообщили представители VK.

Магистерская программа «Искусственный интеллект и социальные медиа»​ готовит ИИ-исследователей, ML- и NLP-инженеров, дата-аналитиков, разработчиков программного обеспечения и разработчиков рекомендательных систем и поисковых технологий. Выпускники смогут продолжить исследовательскую деятельность в области ИИ в аспирантуре МФТИ и построить карьеру в VK и других крупнейших технологических компаниях страны.

Обучение пройдет на практических кейсах — студенты с первого курса будут решать прикладные задачи и работать над технологиями VK под руководством экспертов департамента AI VK. В учебный план программы войдут основы анализа и обработки больших массивов данных, задачи и модели NLP, лингвистические основы создания корпусов и датасетов, глубокое обучение и генеративные модели в компьютерном зрении, генеративные языковые модели, интеллектуальные системы и распределенные высоконагруженные системы.

Магистерская программа реализуется на базе физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ — центра современных компетенций в области фундаментальной и прикладной математики, компьютерных наук, технологий работы с большими данными и искусственного интеллекта. На программе предусмотрено 15 бюджетных мест.

Чтобы помочь абитуриентам в поступлении, VK Education совместно с МФТИ запустила бесплатную программу подготовки к магистратуре. Участники пройдут обучение от экспертов VK и протестируют направление обучения, работая над практическими задачами. Лучшие студенты получат рекомендательные письма от VK и дополнительные баллы при поступлении. Подать заявку на участие в программе можно до 27 апреля.

«Вместе с МФТИ мы запускаем магистратуру, которая позволит передавать студентам актуальные знания и практический опыт работы с передовыми ИИ-технологиями. Студенты смогут сразу применять их на реальных кейсах VK — это отличный шанс получить востребованные компетенции и войти в индустрию. Наша совместная программа поможет выпустить на рынок новое поколение сильных специалистов, которые будут развивать ИИ в России вместе с нами в VK», — сказал Константин Анисимович, руководитель направления R&D VK AI.​

«Сегодня как никогда важно объединить усилия науки и индустрии в подготовке нового поколения специалистов сферы высоких технологий. Наша новая программа позволит объединить фундаментальные компетенции ФПМИ в области искусственного интеллекта и реальные технологические задачи от VK. Уверен, что выпускники новой магистратуры станут драйверами развития этого направления в стране», — сказал Андрей Михайлович Райгородский, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.

Обучение на магистерской программе «Искусственный интеллект и социальные медиа» стартует в сентябре 2025 г. и пройдет в гибридном формате.​