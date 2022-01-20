Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января

Организаторы премии в области работы с большими данными Data Fusion Awards продлили сроки приема заявок на неделю. Лучшие проекты в сфере дата-сайенс определят члены жюри, оценивая их инновационный подход и достигнутые результаты от внедрения. Победители премии станут известны 14 апреля.



О премии Data Fusion Awards

CNews и ВТБ объявляют о продлении сроков приема заявок на кросс-отраслевую премию в области больших данных Data Fusion Awards 2022 до 28 января в связи с многочисленными просьбами участников. Наградой будут впервые отмечены достижения компаний и госструктур в области синергии и объединения массивов больших данных и алгоритмов работы с ними.

Data Fusion — подход, который предполагает объединение данных, слияние или перенос алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, а также синергию процессов в машинном обучении. Ключевая цель премии Data Fusion Awards, организатором которой выступает CNews при поддержке ВТБ, — выявить, поддержать и отметить лучшие решения в одном из самых перспективных направлений работы с большими данными.

Прием заявок на участие в конкурсе пройдет до 28 января на сайте премии awards.data-fusion.ru

Конкурс проходит по трем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных», «Трендсеттер»), «Data Fusion в госсекторе» и «Data Fusion в образовании» (Образовательная инициатива года).

Кроме того, награды будут вручены в трех специальных номинациях: «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» и «Партнерство в области науки и исследований» — два Гран-при ВТБ, а также «Data Fusion Rising Stars» — спецноминация фонда «Сколково».

Как стать победителем

Для того, чтобы принять участие в премии Data Fusion, нужно подать заявку с описанием проекта и его результатов. Конкурсные материалы рассмотрят члены экспертной комиссии и жюри конкурса.

После завершения приема заявок 28 января будет составлен лонг-лист проектов-конкурсантов. Экспертная комиссия проверит их на соответствие конкурсным требованиям и сформирует в каждой из номинаций шорт-лист участников.

Проекты, вышедшие в финал, оценит жюри — признанные эксперты в области работы с данными, а также представители государства и крупного бизнеса: доцент Центра «Сколтеха» по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Евгений Бурнаев, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, научный руководитель образовательной программы Бизнес-аналитика и системы больших данных НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков, директор дата офиса «М.Видео-Эльдорадо» Данила Наумов, основатель и генеральный партнер венчурного фонда Fort Ross Ventures Виктор Орловский, руководитель направления исследований и аналитики Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Екатерина Потапова, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными X5 Retail Group Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, партнер Департамента управления рисками и руководитель направления по предоставлению услуг финансовым институтам «Делойт» в СНГ Екатерина Трофимова.

Конкурсантам будут выставлены баллы, которые и сформируют итоговый рейтинг проектов. Подведение итогов пройдет с 14 по 21 марта, а торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве 14 апреля на конференции Data Fusion. Лучшие проекты будут отмечены дипломом и наградной стелой.