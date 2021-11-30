«Авито» начал выделять проверенных продавцов товаров на платформе

Массовая миграция населения в онлайн-пространство привела к активному использованию покупателями и продавцами цифровых платформ. Чтобы пользователю было удобнее и увереннее выбирать и покупать товары, «Авито» стал выделять объявления профессиональных продавцов, которые размещают актуальные проверенные предложения и обеспечивают высокий уровень клиентского сервиса. Уже более 2500 компаний стали проверенными партнерами «Авито товаров».

«Авито» запустил новую программу, способствующую повышению безопасности сделок платформе. Онлайн-сервис обозначает особым статусом предложения компаний, предоставляющих пользователям достоверную и подробную информацию о предлагаемых товарах и качественно обслуживающих клиентов. Отметка «Проверенный партнер» видна посетителям сайта в профиле и всех объявлениях компании. Таким образом «Авито» планирует поощрять работу добросовестных участников рынка, улучшить качество объявлений на площадке и упростить покупателям процедуру выбора товаров.

«Посетителям сайта виден рейтинг продавца, они также могут ориентироваться на отзывы пользователей, которые взаимодействовали с ним. Программа “Проверенный партнер” помогает сделать процесс выбора товара еще более безопасным и удобным для пользователя, что является нашим главным приоритетом. С другой стороны, если пользователи будут оставаться довольными и оставлять положительные отзывы о совершенных покупках на “Авито”, то и продавцы смогут заключать больше сделок», — отметил Иван Гуз, управляющий директор «Авито товаров».

Согласно исследованию, проведенному «Авито» в октябре 2021 г., статус «Проверенный партнер» повышает привлекательность объявлений продавца в три раза. Около 60% опрошенных готовы обращаться преимущественно к таким продавцам, а еще 8% только к ним. Получить отметку «Проверенный партнер» может предоставивший ИНН и зарегистрированный в статусе компании на онлайн-платформе «Авито» индивидуальный предприниматель или компания, имеющая в профиле более десяти отзывов и рейтинг выше четырех звезд. «Авито» также проверяет претендента на соответствие следующим параметрам:

- цены указаны верно;

- товары должны быть в наличии или появиться в течение 2-х дней;

- изделия под заказ сделаны в указанные сроки;

- сами товары соответствуют заявленному в объявлениях описании;

- товары можно купить на Авито — без перехода в другие магазины и мессенджеры.

- адрес оффлайн-магазина или пункта самовывоза совпадает с заявленным

В случае успешной проверки в профиле претендента автоматически появляется отметка «Проверенный партнер». Чтобы сохранять полученный статус и дальше, компаниям необходимо продолжать соблюдать вышеперечисленные правила, так как проверки осуществляются регулярно.