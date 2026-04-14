Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито» поддержала программу бакалавриата в университете «Иннополис»

«Авито» и университет «Иннополис» договорились о партнерстве и заключили договор о софинансировании. Теперь «Авито» стала партнером программы бакалавриата «Инженерия информационных систем», запущенной при поддержке гранта «Топ-ИТ» Минцифры России.

Образовательный трек готовит инженеров, способных создавать конкурентоспособное программное обеспечение. Среди них: разработчики приложений и компьютерных игр, бэкенд-разработчики и инженеры по информационной безопасности.

Во время обучения студенты осваивают фундаментальные дисциплины — от информатики до кибербезопасности — и сразу закрепляют знания на практике. Ключевой акцент сделан на работу с российскими технологиями и инструментами на базе искусственного интеллекта.

Благодаря поддержке «Авито» переход от учебы к реальной разработке станет максимально плавным. Студентов ждут участие в профильных мероприятиях компании и знакомство с реальными кейсами от экспертов «Авито». Особое внимание — поддержке талантов: стипендии для отличников и самых перспективных студентов, гранты на поездки на профессиональные события и дополнительные возможности для преподавателей.

Дмитрий Вандюков, директор университета «Иннополис», сказал: «“Инженерия информационных систем” — одна из наших востребованных программ бакалавриата. Профиль создан для тех, кто хочет заниматься разработкой программного обеспечения и систем компьютерной безопасности, а также созданием видеоигр. В 2025 г. эта программа выиграла грант Минцифры России на подготовку специалистов уровня топ-ИТ в рамках федерального проекта “Кадры для цифровой трансформации”. Сейчас в университете “Иннополис” на ней обучаются 126 студентов, которые смогут стать конкурентоспособными ИТ-инженерами на рынке».

«Поддержка образовательных инициатив в регионах — одно из ключевых направлений работы “Авито”. Наше партнерство с университетом “Иннополис” открывает новые возможности для студентов и подтверждает курс компании на развитие образовательных программ за пределами столиц. У “Авито” есть офисы в разных городах России, и мы заинтересованы в том, чтобы талантливые специалисты могли строить карьеру в IT, не уезжая из родного региона. Этот проект — вклад в развитие местных профессиональных сообществ и укрепление наших региональных команд» , — сказал Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса «Авито».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

