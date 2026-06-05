В американских ИТ массовые сокращения. За месяц уволены 40 тысяч человек

Массовые сокращения в американском ИТ

Американские технологические компании уволили более 38 тыс. работников за один лишь прошедший месяц, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas.

Май 2026 г. стал самым тяжелым для работников технологического сектора экономики США с начала 2023 г. По масштабам нынешних сокращений с ним не способна конкурировать никакая другая отрасль.

Таким образом, с начала 2026 г. общее число уволенных работников компаний в индустрии перевалило за 123 тыс., что на 65% больше показателя за тот же период 2025 г. Как ранее сообщил CNews, за январь-февраль 2026 г. американские ИТ-компании уволили 33 тыс. человек. Сокращения тогда затронули такие компании как, например, eBay, Autodesk, Pinterest и Riot Games.

Freepik - pressfoto В мае 2026 г. технологические компании США уволили 40 тыс. работников

Всего же в мае 2026 г. в США работу потеряли около 97 тыс. человек. Последний месяц весны в этом плане оказался еще менее благополучным нежели апрель 2026 г., когда в целом по американской экономике заработка лишилось чуть более 83 тыс.

Уволенные не встают в очередь за пособием

По данным Challenger, в мае 2026 г. число заявок на получение пособия по безработице не увеличилось пропорционально росту числа уволенных в технологическом секторе.

Кроме того, по оценке экспертов суммарное количество рабочих мест в США не сократилось, а наоборот – выросло примерно 85 тыс. Эти прогнозы подтвердит или опровергнет очередной отчет Министерства труда США, который должен быть опубликован 5 июня 2026 г.,

Виноват ИИ

Примечательно, что именно технологические компании располагали самыми амбициозными планами найма персонала в целом по экономике в США. Крупнейшие из них, в частности, Google, Amazon и Microsoft, увеличили капитальные расходы на внедрение технологий искусственного интеллекта до суммарных $725 млрд в 2026 г. Это на 77% больше, чем годом ранее.

Именно внедрение ИИ работодатели чаще всего приводят в качестве причин сокращения штата, причем не только в технологическом секторе, но и всех прочих отраслях, – уже три месяца подряд.

Приносит ли реальную пользу замена персонала искусственным интеллектом – вопрос по-прежнему дискуссионный. В Challenger констатирует, что пока ИИ, скорее, «проедает» часть фонда оплаты труда, сэкономленную на увольнении сотрудников, нежели эффективно выполняет функции этих сотрудников.

Сэм Альтман (Sam Altman), глава OpenAI, одного из крупнейших разработчиков ИИ-систем в мире, ранее указывал на то, что некоторые работодатели лукавят, обосновывая сокращения внедрением ИИ, поскольку в действительности провели бы их в любом случае – по той или иной причине.

Если же рассматривать американский рынок труда в целом, то внедрение ИИ было не самой распространенной причиной для увольнения работника с начала 2026 г. Работодатели свое решение чаще объясняли текущим «состоянием рынка» и проведением «реструктуризации».

Какие еще отрасли отличились

Помимо технологического сектора, согласно данным Challenger, больше всего кадров потеряли транспортная отрасль (почти 7 тыс. уволенных в мае и 40 тыс. с начала года), сфера услуг (6 тыс. и 17 тыс.), здравоохранение (30 тыс. с начала года).

Глобальная тенденция

Как ранее сообщил CNews, в I квартале 2026 г. мировые технологические компании сократили почти 80 тыс. работников, причем 37 тыс. были уволены из-за развития технологий ИИ. 76,7% всех сокращений пришлось на США.