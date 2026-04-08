Хайтек компании за квартал сократили 80 тыс. рабочих мест. Половину из-за ИИ

Степень влияния экспансии технологий искусственного интеллекта на рынок труда уже можно оценить, из примерно 80 тыс. сокращенных за I квартал 2026 г. специалистов более 37 тыс. пострадали именно из-за развития нейронных сетей. При этом на долю США пришлось 76,7% всех сокращений.

Массовое сокращение сотрудников

Мировые технологические компании сократили почти 80 тыс. рабочих из них 37 тыс. уволили из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет Nikkei Asia. Особенно уязвимыми выглядят офисные работники.

По оценкам аналитической компании RationalFX, это связано с распространением ИИ-технологий и автоматизацией производственных процессов. Ведь за первые три месяца 2026 г. в глобальном технологическом секторе сократили почти 80 тыс. рабочих мест.

Согласно оценкам компании RationalFX, 76,7% всех сокращений в технологическом секторе пришлись на Соединенные Штаты — 59,5 тыс. человек. С существенным отрывом следуют: Австралия — 4,5 тыс. человек, Австрия — 2 тыс. человек. В значительно меньшей степени сокращения затронули технологический сектор других европейских стран, а также Индии, Израиля и Сингапура. Таким образом, США 8 апреля 2026 г. остаются абсолютным лидером по масштабам оптимизации штатной численности в ИТ-отрасли.

Представитель одного из крупнейших в мире провайдеров ИТ-услуг — компании Cognizant Бабак Ходжат (Babak Hojat) отметил, что в апреле 2026 г. остается неясным, в какой степени объявленные сокращения связаны с реальным ростом производительности. По его мнению, за большинством сокращений стоят преимущественно ожидания компаний относительно повышения эффективности за счет внедрения ИИ-технологий.

«Реальное влияние ИИ на производительность труда можно будет оценить только через шесть–двенадцать месяцев т.е. осень 2026 г. или весна 2027 г.», — считает Ходжат. Таким образом, эксперт полагает, что текущая волна оптимизации штатов во многом носит опережающий и спекулятивный характер.

Заблуждения ряда руководителей по внедрению ИИ

По словам источника Nikkei Asia, в ряде случаев работодатели принимают решения о сокращении персонала, руководствуясь исключительно собственными ожиданиями относительно роста производительности труда за счет внедрения ИИ-технологий, а не подтвержденными данными об уже достигнутых улучшениях.

ИИ зачастую используется как удобный «козел отпущения»: когда компаниям требуется оптимизировать штат по различным причинам, проще всего объяснить увольнения влиянием ИИ. Многим компаниям еще предстоит пройти болезненный процесс трансформации бизнес-процессов и организационной структуры в связи с внедрением ИИ-технологий.

Повышение эффективности персонала

В сфере ИТ-аутсорсинга замена живых специалистов ИИ-агентами является одним из наиболее актуальных направлений. Профильные компании, включая Cognizant, активно занимаются адаптацией и доработкой ИИ-моделей под конкретные бизнес-процессы своих клиентов. С появлением генеративного ИИ существенно изменились ожидания заказчиков в области ИТ-разработки программного обеспечения (ПО): теперь они рассчитывают на заметно более высокую производительность труда программистов.

Появление на рынке ИИ-агентов, подобных OpenClaw, еще не означает их немедленную готовность к использованию корпоративными клиентами. Как правило, требуется серьезная доработка для обеспечения необходимого уровня безопасности, надежности и соответствия внутренним требованиям компании. Cognizant предлагает клиентам собственное ИТ-решение для создания и развертывания ИИ-агентов, полностью отвечающее требованиям безопасности и надежности в корпоративной среде. В большинстве случаев такие консалтинговые услуги и доработка ИИ-моделей являются обязательными.

Более 70% специалистов Cognizant находятся в Индии. Внутри компании внедрение ИИ рассматривается в первую очередь как ИТ-инструмент повышения эффективности существующего персонала, а не как средство сокращения его численности. Кроме того, в эпоху развития ИИ сохраняется важность привлечения недавних выпускников вузов. Их подготовка и превращение в квалифицированных ИТ-специалистов или ИИ-специалистов требует значительно меньше времени и финансовых затрат по сравнению с наймом уже опытных сотрудников. Таким образом, Cognizant придерживается стратегии, направленной на комбинированное использование ИИ-технологий и человеческого капитала для долгосрочного повышения эффективности бизнеса.

Замена на ИИ

Американская транснациональная корпорация Google уволила более 100 сотрудников своего облачного подразделения и смежных команд в рамках внедрения ИИ, писал CNews. Только в сентябре 2025 г. корпорация сократила 200 человек, которые занимались обучением ИИ-моделей. Уже в октябре сокращения в основном затронули персонал пользовательского опыта, включая сотрудников, занимающихся дизайном и исследованиями user experience (UX).

Сбербанк в ноябре 2025 г. решил уволить значительное количество человек по решению ИИ, информировал CNews. Точное число таких людей не раскрывается, но менее чем за год Сбербанк оставил без источника зарплаты свыше 13 тыс. человек.

«Мы в Сбербанке в 2025 г. с помощью мультиагентной системы до 1 января 2026 г. закончим сокращение 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью ИИ как неэффективный», – отмечал председатель совета директоров Сбербанка России Герман Греф.