Директор и советник по новым направлениям бизнеса «Авито» Виталий Туманов покидает компанию

Виталий Туманов, до этого занимавший позицию советника по продукту и новым направлениям бизнеса Авито, покидает компанию, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

Виталий Туманов проработал в Авито четыре года как директор по продукту для частных пользователей, развивавший механики для повышения качества и удобства сервисов компании. До этого он развивал сервисы Google (отвечал за запуск Google Pay в России), а также возглавлял отдел продуктового менеджмента в «Яндекс.Еде». Прошлой осенью Туманов перешел на роль директора и советника по продукту и новым направлениям бизнеса, в Авито при этом подчеркнули, что новая роль позволит бывшему топ-менеджеру развивать собственные проекты.

«Я благодарен команде Авито за доверие и возможность внести ощутимый вклад в развитие технологий, которые ежедневно делают жизнь миллионов обычных людей проще. Я всегда буду с большой гордостью и трепетом относится к тому, что мы сделали в Авито: нам удалось создать продукт, который стал единой точкой входа для доступа к жизненно нужным сервисам для миллионов пользователей. За эти годы Авито невероятно вырос, и я развивался вместе с ним. В ближайшее время я планирую сосредоточиться на личных бизнес-инициативах. Команда из моего прямого подчинения, с которой мы работали над новыми направлениями бизнеса, и которая хочет со мной заниматься новыми проектами уже вне периметра группы Авито, сможет присоединиться ко мне. Об этом мы достигли договоренности на уровне Авито. Я много лет проработал в ИТ-проектах для массового пользователя, и, не раскрывая деталей могу сказать, что вижу возможности в технологическом сегменте с фокусом на С2С-рынок, классифайд-модели и создание супераппов», — комментирует Виталий Туманов.

В последние полгода Виталий управлял в том числе командами, которые занимались процессами discovery по новым перспективным направлениям бизнеса. Часть направлений, которыми Виталий занимался фокусно, будут переосмыслены в рамках долгосрочной стратегии развития компании.

Ранее платформа заявила о планах развития Авито не только как классифайда, а еще и разработчика платформенных B2B решений для внешних заказчиков. Эта трансформация отвечает планам компании по выводу на внешний рынок B2B ИТ-продуктов и сервисами для бизнеса по модели SaaS, как ранее отмечал Иван Гуз, управляющий партнер Авито. Эта экспертиза продолжит развиваться внутри компании.