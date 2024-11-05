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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на окраине Махачкалы

Абоненты «МегаФона» теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с. Инженеры провели модернизацию сети в республиканской столице. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на 13%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск новых базовых станций расширил площадь распространения сигнала 4G и разогнал мобильный интернет. Работы затронули не только границу Махачкалы, но и поселок Ленинкент, где расположены туристические объекты — пляжи Каспийского моря и смотровая площадка высотой 43 метра.

Также рядом с появившимся телеком-оборудованием проходит участок трассы Е-50, соединяющей европейскую и восточную части России. Водители могут загружать онлайн-карты, пользоваться навигатором, а пассажиры оставаться на связи на протяжении всего маршрута.

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«Обновленные скорости мобильного интернета получили более 20 тыс. человек, а потребление трафика в столице региона выросло на 25%. Теперь наши клиенты быстрее загружают даже "тяжелый" контент, запускают видеоконференции, получают госуслуги онлайн и могут скачать до 15 фильмов за час», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Как показывает big data оператора, в Махачкале живут одни из самых активных абонентов на Северном Кавказе. Объем используемых данных превышает на 19% средний показатель по СКФО. В топе популярных сервисов — видеохостинги и музыкальные площадки.

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