«МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета в Махачкале

Скорость мобильного интернета на махачкалинском побережье Каспийского моря выросла на 12% и теперь достигает 75 Мбит/с. «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в курортной части столицы Дагестана. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Махачкала – крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа. Население его составляет более полумиллиона человек, а туристов ежегодно приезжает вдвое больше. Столица республики круглый год остается местом притяжения для мобильно активных россиян, которым необходима не только инфраструктура курорта, но и надежная связь.

Согласно информации аналитиков «МегаФона», по объему передачи данных жители и гости Махачкалы опережают среднего россиянина на 75%. При этом большая доля среди пользователей приходится на местных абонентов - свыше 60% контента. Топ самых популярных категорий сайтов возглавляют сервисы для просмотра видео – на них приходится почти половина всего объема используемого трафика. Рейтинг самых популярных видеохостингов традиционно возглавляет YouTube, однако, в 1,5 раза вырос интерес пользователей к отечественной платформе «VK Видео».

«Мы всегда стараемся быстро реагировать на потребительский спрос и строим новое телеком-оборудование там, где появляется такая потребность. В этом году сеть LTE расширится не только в крупных туристических центрах, таких как Махачкала, Дербент и Буйнакск, но и в маленьких населенных пунктах. В некоторых из них мобильная связь появится впервые», – сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Расширение инфраструктуры и увеличение скорости мобильного интернета также обеспечивает абонентам комфортное использование технологии VoLTE, она позволяет разговаривать по мобильному, при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что особенно актуально для любителей поговорить по телефону на берегу моря.

Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN Импортонезависимость

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.