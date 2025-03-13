Каждый четвертый россиянин смотрит контент блогеров каждый день: исследование VK AdBlogger и Hi-Tech Mail

Платформа для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger и портал Hi-Tech Mail провели исследование и выяснили, как россияне относятся к рекламе в блогерском контенте. Опрос проводился с 16 января по седьмое марта 2025 г., в нем приняло участие более 9,8 тыс. респондентов со всей России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование показало, что 24,9% россиян смотрят контент от блогеров и авторов сообществ в соцсетях каждый день. 24,2% делают это несколько раз в неделю, а 20,9% – несколько раз в месяц. 36,3% респондентов доверяют мнению блогеров, при этом половина россиян нейтрально и позитивно относятся к тому, что помимо основного контента авторы также размещают в своих сообществах рекламу.

Каждый пятый россиян готов видеть рекламу у блогеров раз в неделю, каждый десятый - два-тори раза в неделю. 60% респондентов согласны встречать рекламу в контенте блогеров и авторов сообществ не более нескольких раз в месяц. Треть респондентов либо покупает рекламируемые товары, либо делится рекламой с друзьями, которых она может заинтересовать.

Честность превыше всего

В рекламе респондентов больше всего привлекает подробный разбор продукта или услуги с указанием как преимуществ, так и недостатков – так ответили 61,9% участников исследования. Личный опыт блогера в рекламе важен 20,4% россиян, наличие скидок и промокодов на покупку – 20,9%, а креативная подача «зацепит» каждого десятого респондента.

Самым интересным форматом рекламы для россиян является видео – как короткие ролики (их указали 38,7% участников опроса), так и подробные видеообзоры (37,4%). Также для зрителей привлекательны прямые эфиры, в которых блогер или автор сообщества демонстрирует рекламируемый продукт (так ответили 22,4% респондентов). Каждому четвертому интересны текстовые посты с фото и видео, реклама в формате историй оказалась наименее предпочтительной – ее выбрали 8,7% респондентов.

Качество важнее количества

Для 83,4% респондентов количество подписчиков у блогера не является определяющим фактором при принятии решения о покупке. Согласно результатам исследования, каждая пятая россиянка покупает товары по совету блогеров, в то время как среди мужчин – только каждый десятый.

«Размещение у блогеров и авторов сообществ, особенно в видеоформате, — эффективный канал продаж для брендов. При этом аудитория задает определенные требования к формату такой рекламы: прямолинейного подхода недостаточно, пользователи ждут от инфлюенсеров честного мнения, личной оценки и дополнительных стимулов к покупке, в виде специальных скидок и промокодов», — сказал Сергей Нестеренко, директор по продукту VK AdBlogger.