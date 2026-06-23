В завышении цен на бензин обвинили искусственный интеллект британского разработчика Kalibrate

Американские водители против операторов АЗС

Группа автомобилистов из Калифорнии (США) подала в суд на операторов автозаправочных станций, действующих на территории штата, обвинив в сговоре и завышении цен с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

Согласно исковому заявлению, операторов АЗС обвиняют в нарушении основного антимонопольного закона штата Калифорния – Закона Картрайта (Cartwright Act), к которому привело использование инструментов искусственного интеллекта для анализа данных заправок, принадлежащих конкурентам. Его целью было «скоординированное завышение цен [на топливо] в попытке выжать как можно больше денег из потребителей», считают истцы.

Истцы просят суд о назначении компенсации, которую ответчики должны будут выплатить автовладельцам, пострадавшим от якобы имевшего место ценового сговора операторов АЗС. Общий размер компенсации еще предстоит определить.

Raman Shaunia / unsplash.com В Калифорнии операторов АЗС обвинили в искусственном завышении цен с использованием ИИ

В числе ответчиков – BP, Circle K, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Walmart и Albertsons.

Обвинения в ценовом сговоре

Согласно документу, принятому Федеральным судом в Сакраменто, схема ценообразования, применяемая операторами АЗС, противоречит положениям калифорнийского Закона о предотвращении алгоритмической фиксации цен (Assembly Bill 325), вступившего в силу 1 января 2026 г. и ужесточившего и так довольно суровый по меркам федеральных норм США Закон Картрайта.

Инициировавшие разбирательство водители утверждают, что цена на бензин за последнее время ощутимо выросла – примерно на $0,3 (около 22,12 руб. по курсу ЦБ от 23 июня 2026 г.), причем именно в тех районах штата, где сконцентрировано большое количество АЗС, применяющих систему динамического ценообразования с использованием ИИ-технологий разработки ИТ-компании Kalibrate.

«Каждый цент [сверх справедливой цены бензина] обходится калифорнийским водителям в дополнительные $134 млн в год, цены на бензин взлетают до "астрономических" величин, временами достигая $7 за галлон… В то время как семьи с трудом находят средства, чтобы добраться до работы, ответчики вступили в сговор с целью положить конец конкуренции, организовав картель, опирающийся на ИИ, чтобы гарантировать искусственно высокие цены на бензин для водителей повсюду», говорится в исковом заявлении.

Новшества в антимонопольном законодательстве Калифорнии

Закон Картрайта, действующий с начала XX века, призван противостоять ограничениям с сфере торговли, фиксации цен и вступления в сговор участников рынка Калифорнии. В 2026 г. к закону был принят ряд поправок, в результате чего вырос максимальный размер штрафов для его нарушителей, был введен запрет на использование общих алгоритмов ценообразования (common pricing algorithms).

Кроме того, истцам теперь нет необходимости приводить твердые доказательства нарушения Закона Картрайта на этапе подачи иска для того, чтобы делу был дан ход. Достаточно, чтобы утверждения о фактах нарушения были «правдоподобными» (plausible). В данном случае истцам хватило указаний на то, что ответчики используют софт компании Kalibrate, в продуктовом портфеле которой имеются инструменты автоматического управления ценами.

Родина самого дорого бензина в США

Как отмечает Reuters, Калифорния занимает первое место среди всех штатов США по дороговизне топлива. Так, бензин марки Regular (примерно соответствует российскому АИ-92) жителям «Золотого штата» в настоящее время обходится в $5,58 за 1 галлон, или около 108 руб. за 1 литр. В среднем же по стране цена составляет $3,93 за 1 галлон, или 76,6 руб. за 1 литр.

В собственности топливных компаний, ставших ответчиками по иску, находится свыше 1,7 тыс. автозаправок на территории Калифорнии. Компания Kalibrate также фигурирует в исковом заявлении в качестве ответчика.