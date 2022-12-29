Разделы

Цифровизация
|

Nubes поднимает второе облако

Компания Nubes завершила проект по построению облака на мощностях собственного дата-центра Nubes Alto. В новом кластере виртуализации провайдер планирует разворачивать сервисы информационной безопасности, корпоративной коммуникации и облачные хранилища. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

Под аппаратную базу специалисты Nubes подобрали оборудование, отвечающее требованиям к надежности и производительности — СХД NetApp, 2-сокетные серверы Lenovo с процессорами Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2,9 ГГц и в режиме турбо до 3,9 ГГц. Это процессоры семейства Cascade Lake с расширением AVX512 x86 для рабочих нагрузок нейронной сети. Сетевая инфраструктура построена на классических 25 Gb. IaaS специалисты компании разворачивали на решениях VMware. Весь ноябрь 2022 г. облако тестировали под нагрузкой, а в декабре 2022 г. запустили в продуктив.

Сейчас у провайдера два облака — первое базируется в партнерском центре обработки данных Ost, второе — на собственных инфраструктурных решениях ЦОД Nubes Alto. Автономность каждой площадки обеспечивает геораспределенность сервисов, и клиенты провайдера получают возможность разместить свои бизнес-приложения в катастрофоустойчивом кластере.

Комментируя запуск второго облака, коммерческий директор Nubes (ООО «Нубес») Любовь Богданова отметила: «С двумя независимыми площадками мы готовы предложить бизнесу катастрофоустойчивые решения под нестандартные задачи. Также мы видим растущий спрос на сервисы кибербезопасности и планируем ближайшее время дополнить облако интегрированными средствами защиты информации».

Вслед за SaaS сервисами, провайдер готовится поднять в облаке дополнительные PaaS решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование

Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ

Приложения «Госуслуг» под Android необходимо срочно обновить

Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика» состоится 16 февраля 2023 года

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще