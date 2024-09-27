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Nubes запустил свой второй ЦОД

Облачный провайдер Nubes открыл ЦОД Strato на юге Москвы. На базе дата-центра компания будет предоставлять облачные сервисы и услуги размещения клиентского оборудования.

Новый ЦОД рассчитан на размещение 198 стоек стандартных стоек 1200х600 мм, высотой до 52U и мощностью до 15 кВт — этих показателей позволяет добиться изоляция холодных коридоров, использование специальной плитки и ряд других мер. Дата-центр оснащен современными системами кондиционирования, пожаротушения и электроснабжения 3/2N.

Nubes обладает собственной ВОЛС до М9 (96 волокон), альтернативный маршрут обеспечивают партнеры, присутствующие в дата-центре и имеющие обширные ВОЛС в Москве.

ЦОД обладает системой классического фреонового охлаждения, поэтому клиенты Nubes могут быть уверены в решениях с понятным всем SLA по температуре (25±2 градусов Цельсия) и влажности (40-60%). Также у заказчиков будет возможность интегрировать их с облаком нового поколения NGcloud со встроенными средствами защиты и широким спектром сервисов для работы ИИ.

В планах компании — продвижение услуг дата-центра и облачных сервисов на базе него среди заказчиков из широкого спектра областей, например, финансов, ритейла, медицины и девелопмента.

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«Наш новый ЦОД, так же, как и уже действующий Alto, соответствует уровню Tier III. Уже сейчас мы стараемся улучшить уровень сервиса, комфорта и безопасности для клиентов, активно интегрируем ИИ-решения, например, видеокамеры, которые при помощи искусственного интеллекта распознают регистрационные знаки (номера) автомобилей. В перспективе мы обеспечим ЦОД интеллектуальной системой двухфакторной аутентификации с применением биометрии», — сказал генеральный директор облачного провайдера Nubes («Нубес») Василий Степаненко.

ЦОД Alto, свой первый дата-центр, «Нубес» открыл в 2022 г. Он находится в здании, соседнем с тем, где расположен ЦОД Strato, но при этом дата-центры компании независимы друг от друга на уровне всех систем.

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