Nubes запустил второй ЦОД

Облачный провайдер Nubes открыл ЦОД Strato на юге Москвы. На базе дата-центра компания будет предоставлять облачные сервисы и услуги размещения клиентского оборудования. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

Новый ЦОД рассчитан на размещение 198 стоек стандартных стоек 1200х600 мм, высотой до 52U и мощностью до 15 кВт (с учетом установки изоляции холодных коридоров, использования специальной плитки и т.д.). Дата-центр оснащен современными системами кондиционирования, пожаротушения и электроснабжения 3/2N. Nubes обладает собственной ВОЛС до М9 (96 волокон), а альтернативный маршрут обеспечивают партнеры, присутствующие в дата-центре и имеющие обширные ВОЛС в Москве. Уже более 10 интернет-провайдеров разместили свое оборудование в Nubes.

ЦОД обладает системой классического фреонового охлаждения, поэтому клиенты Nubes могут на проверенные временем решения с понятным всем SLA по температуре (25±2 градусов цельсия) и влажности (40-60%). Также у заказчиков, будет возможность интегрировать их с облаком нового поколения NGcloud со встроенными средствами защиты и широким спектром сервисов для работы ИИ.

В планах компании - продвижение услуг дата-центра и облачных сервисов на базе него среди заказчиков из широкого спектра областей, например, финансов, ритейла, медицины и девелопмента.

«Наш новый ЦОД, так же как и уже действующий Alto, соответствует уровню Tier III. Уже сейчас мы стараемся улучшить уровень сервиса и комфорта для клиентов, при этом повышая уровень безопасности и активно интегрируя ИИ-решения, такие как видеокамеры, которые при помощи искусственного интеллекта распознают регистрационные знаки (номера) автомобилей. В перспективе мы обеспечим ЦОД интеллектуальной системой двухфакторной аутентификации с применением биометрии», – сказал генеральный директор облачного провайдера Nubes (НУБЕС) Василий Степаненко.

ЦОД Alto, первый дата-центр ООО «Нубес» открыл в 2022 г. Он находится в здании, соседнем с тем, где расположен ЦОД Strato, но при этом дата-центры Alto и Strato независимы друг от друга на уровне всех систем.