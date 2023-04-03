«Сбермаркет» запустил доставку из Black Star Burger в Москве

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил доставку из 4 бургерных Black Star Burger в Москве. На первом этапе услуга будет доступна жителям ЦАО и ЮЗАО районах. Помимо Москвы, запуск доставки в будущем планируется из ресторанов Black Star Burger в Санкт-Петербурге и Казани.

Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям доступны все блюда из меню Black Star Burger: 3 типа бургеров (классические, Black Angus и Халяль), роллы, закуски, салаты, напитки, десерты и фан-бокс для детей. В меню также представлены «Шеф-наборы» — это полный набор свежих ингредиентов для приготовления вкусных бургеров дома.

Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов в «Сбермаркете», сказала: «Black Star Burger — одна из популярных среди москвичей сетей по доставке бургеров. На первом этапе доставка будет доступна жителям Центрального и Юго-Западного районов столицы. Сотрудничество с таким ярким брендом позволит нам расширить ассортимент блюд из ресторанов для клиентов нашего сервиса. А для Black Star Burger — это еще одна возможность для увеличения аудитории и онлайн-продаж».

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Black Star Burger — сеть бургерных, работающих с 2016 г. Сеть насчитывает более 80 ресторанов в 5 странах мира.