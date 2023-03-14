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«Сбермаркет» запустил доставку из Zotman Pizza в Москве

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил доставку из 11 ресторанов Zotman Pizza — производителя замороженной и готовой римской пиццы. На первом этапе услуга будет доступна жителям Москвы в Центральном и Юго-Западном районах.

Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям доступны все блюда из меню Zotman Pizza: пицца, супы, закуски, салаты, напитки.

«Zotman Pizza — одна из самых популярный среди москвичей сетей по доставке пиццы. Теперь жители Центрального и Юго-Западного районов смогут заказать готовую пиццу «Бери и пеки» с быстрой доставкой от «Сбермаркета». Партнёрство позволит сети ресторанов повысить доступность любимой пиццы и других блюд для клиентов и нарастить объёмы онлайн-бизнеса, а «Сбермаркету» — увеличить возможности выбора не только из любимых магазинов, но также и из любимых кафе и ресторанов, с бесплатной доставкой и по выгодным ценам», — сказала Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов в «Сбермаркете».

«В ближайший месяц доставка нашей пиццы с помощью сервиса «Сбермаркет» будет запущена еще из 13 пиццерий, таким образом услуга станет доступна жителям и других районов Москвы. Кроме того, в мобильном приложении «Сбермаркета» клиенты смогут заказать две наших новинки: «Римскую» размером 15х30 и «Неаполитанскую» диаметром 27 см. Сотрудничество с лидером на рынке e-grocery — это возможность увеличить наши онлайн-продажи и сделать доставку Zotman Pizza доступной еще большему количеству клиентов», — сказала Наталья Крылова, директор по развитию ZotmanPizza.

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По данным «Сбермаркета», в 2022 г. росла популярность пиццы в категории «Готовая еда» — по итогам января-декабря клиенты сервиса заказывали пиццу на 35% чаще, чем за аналогичный период годом ранее. Самыми популярными позициями по итогам года в «Сбермаркете» стали пепперони, моцарелла и 4 сыра.

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