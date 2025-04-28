«Купер» откроет первые пункты выдачи заказов

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» объявил о запуске первых пунктов выдачи заказов. Это позволит клиентам получать заказы в любое удобное время недалеко от дома, например, по пути с работы. Новый формат «Купера» — это шаг в рамках стратегической трансформации бизнеса, которая призвана сделать сервис ещё выгоднее и удобнее для клиентов и надёжнее для партнёров.

В конце апреля в Люберцах начнут работу пункты выдачи, размещенные на базе ресторанов, которые уже участвуют в программе быстрой доставки. В рамках эксперимента пользователи смогут оформить доставку в пункт выдачи заказа из пяти сетей: «Глобус», «Лента», «Ашан», «Метро» и «О’кей».

«Форматы "‎магазинов у дома"‎ удобны, однако ассортимент у них достаточно ограничен. А гипермаркеты предлагают широкий выбор, но часто расположены далеко от большинства жилых домов. Мы видим потенциал в том, чтобы соединить удобство локальной торговой точки с ассортиментом крупных магазинов. Это особенно актуально для товаров, которые сложно найти в ближайшем магазине — от редких соусов до ингредиентов для выпечки. Новое решение реализовано в рамках стратегии развития Купера: мы стремимся к тому, чтобы сервис стал для наших клиентов универсальным помощником на районе, поэтому это еще один шаг к тому, чтобы быть ближе к пользователю», — отметила Анастасия Кудрявцева, CEO «Купера».

Люберцы стали пилотной территорией для запуска нового направления, запущенного на основе данных: аналитики «Купера» оценили объем заказов, логистику курьеров и наличие крупных ритейлеров. Локации для пунктов выдачи заказов подбирались с учётом повседневного трафика жителей района — например, по дороге от метро и автобусных остановок к жилым кварталам. Новый формат позволяет пользователям получать доступ к ассортименту гипермаркетов без необходимости подстраивать свой график под визит курьера.

Доставка до пункта выдачи будет доступна клиентам бесплатно. Возврат товаров будет осуществляться через службу поддержки, как и при классической доставке. Получить заказ можно будет в течение суток после поступления в пункт выдачи. Все точки оборудованы отдельными зонами хранения: охлажденные и замороженные товары хранятся при необходимых условиях.

Логистика курьеров также становится более эффективной: несколько заказов доставляются в одну точку, что снижает нагрузку на курьеров. После тестирования новый формат пунктов выдачи заказов может стать новым стандартом получения продуктов, товаров и готовых блюд.