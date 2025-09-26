Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183739
ИКТ 14291
Организации 11097
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26271
Персоны 78932
География 2960
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

ПроСофт Прософт Биометрикс ProSoft Biometrics


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения 1
06.03.2024 «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» 1
06.03.2024 Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» 1
18.12.2017 «Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart 1
28.03.2017 ВТБ совместно с фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ПроСофт и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - ProSoft 81 2
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 2
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Flocktory - Флоктори 23 1
Fujitsu 2055 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
BioSmart - Биосмарт 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 1
ВТБ - Почта Банк 489 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1109 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3298 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71018 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13259 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30602 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1395 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2516 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3908 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3561 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1525 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1417 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4339 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3663 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5735 1
Оцифровка - Digitization 4826 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7109 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2423 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11977 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 520 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 376 2
BioSmart PV-WTC 2 1
BioSmart Studio 2 1
Кудрявцева Анастасия 13 2
Голубкин Егор 3 2
Дергунова Ольга 120 1
Россия - РФ - Российская федерация 153598 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50425 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 397 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1777 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 436 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5307 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 174 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 363 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2083 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386467, в очереди разбора - 729771.
Создано именных указателей - 183739.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще