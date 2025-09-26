Разделы

BioSmart Studio


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения 1
18.12.2017 «Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

BioSmart Studio и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - Прософт Биометрикс - ProSoft Biometrics 5 1
BioSmart - Биосмарт 10 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1109 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3298 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2423 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 520 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3663 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4339 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3908 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1417 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1525 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3561 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11977 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7109 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 1
Оцифровка - Digitization 4826 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 1
BioSmart PV-WTC 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153598 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 436 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1777 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 363 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 174 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5307 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2083 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386467, в очереди разбора - 729771.
Создано именных указателей - 183739.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

