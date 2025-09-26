Получите все материалы CNews по ключевому слову
BioSmart PV-WTC
УПОМИНАНИЯ
|26.09.2025
|Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения 1
|18.12.2017
|«Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart 1
BioSmart PV-WTC и организации, системы, технологии, персоны:
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386467, в очереди разбора - 729771.
Создано именных указателей - 183739.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.