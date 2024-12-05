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«Шоколадница» перевела всех своих сотрудников на КЭДО VK Tech

Группа компаний «Шоколадница», российская сеть кафе, завершила внедрение кадрового электронного документооборота VK HR Tek. Проект позволил автоматизировать процессы для более чем 4 тыс. сотрудников и повысить эффективность работы отдела кадров.

«Шоколадница» включает более 200 заведений в разных регионах России, три производства и фабрику. В группе компаний трудоустроено более 4 тыс. сотрудников. Переход на КЭДО был призван автоматизировать подписание документов и оптимизировать затраты. Решение VK HR Tek было выбрано за технологическую зрелость, возможность адаптации под потребности заказчика и регулярные обновления, соответствующие требованиям законодательства. Система была адаптирована под массовые кадровые операции, такие как прием, переводы, командировки и отпуска.

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«Наше сотрудничество с группой компаний „Шоколадница“ демонстрирует, как оптимизация работы с персоналом обеспечивает удобство и прозрачность процессов для сотрудников на всех уровнях. Решение VK HR Tek позволило HR-подразделению заниматься более важными стратегическими задачами. Теперь 98,5–99% кадровых операций стартуют и завершаются в системе, а всех линейных сотрудников обслуживают пять кадровых работников», — отметил директор продукта VK HR Tek Михаил Юрьев.

«В условиях кадрового голода цифровые решения HR-задач, и в частности задач кадрового администрирования, являются безальтернативными спасательными средствами для всех компаний с внушительной численностью персонала, особенно в условиях активного роста, оптимизации затрат и повышения эффективности бизнеса», — сказала заместитель управляющего директора по организационному развитию ГК «Шоколадница» Алла Третьякова.

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