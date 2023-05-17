«Шоколадница и «Яндекс доставка» запустили экспресс-доставку через мобильное приложение

Сейчас через новое мобильное приложение можно заказать доставку блюд из «Шоколадницы», а в самое ближайшее время это станет возможно и для остальных брендов группы компаний: Eazzy Pizza & Gelato, «Ваби саби», «Раменная», «Кофе хауз», Panda Express. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Доставку из приложения «Шоколадницы» уже могут заказать жители Москвы и Подмосковья. До конца 2023 г. партнеры планируют запустить экспресс-доставку во всех городах присутствия сети.

Пользователи могут получить готовые блюда и напитки, заказав их через приложение, с доставкой от 30 минут. В приложении доступны для заказа все известные хиты «Шоколадницы», а также новинки и завтраки от шефа и горячий кофе. Наиболее популярные блюда для доставки: пасты, фирменные комбо и капучино на кокосовой основе.

В приложении «Шоколадницы» также можно сделать заказ с собой, оплатить счет, не дожидаясь официанта, и узнать об акциях и предложениях сети. С каждого оплаченного заказа в приложении клиенты получают 10% на бонусный счет и могут оплачивать бонусами до 50% от суммы заказа.

Благодаря запуску нового мобильного приложения «Шоколадница» рассчитывает увеличить долю собственной доставки всех брендов группы, улучшить клиентский опыт и повысить лояльность гостей. Сочетание нескольких способов доставки — из мобильного приложения и через агрегаторы — поможет дотянуться до пользователей в тех каналах, которые им наиболее удобны.

«Запуск доставки через новое приложение — долгожданная часть нашего омниканального подхода к дистанционным онлайн-продажам. Мы благодарны партнерам из «Яндекс доставки» за быстрое и качественное внедрение и поддержку на всех этапах», — сказала Мария Игращенкова, руководитель ecomm и доставки группы компаний «Шоколадница».

«Организация экспресс-доставки из ресторанов — одно из важных направлений нашего бизнеса. Клиенты этого сегмента наиболее чувствительны к скорости доставки и качеству сервиса, ведь никто не любит остывшую еду. Наши технологии позволяют подбирать курьеров и выстраивать маршруты так, чтобы клиент оставался доволен», — отметил руководитель «Яндекс доставки» в России Тембот Керефов.

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«Яндекс доставка» ​​помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. «Яндекс доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку.